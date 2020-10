Rückenwind bei Jungheinrich!

Jungheinrich springt heute regelrecht nach oben. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund drei Prozent nach oben. Auf 33,06 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Schaltet Jungheinrich dadurch in den Hausse-Modus?

Mit dem Anstieg auf 33,06 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Da Jungheinrich dadurch eine wichtige Hürde genommen hat. Schließlich erreicht der Titel ein neues Monatshoch. Zuletzt lag dieses Top bei 32,08 EUR. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Wenn es danach geht, verläuft Jungheinrich nämlich in Aufwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 20,88 EUR befindet. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist Jungheinrich heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

