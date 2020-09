Rückenwind bei HeidelbergCement!

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

Die Bullen schwingen heute bei HeidelbergCement eindeutig das Zepter. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund zwei Prozent vorzeigen. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 55,68 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Schließlich markiert der Kurs ein neues 4-Wochen-Hoch Bis dato hatten 55,64 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. HeidelbergCement-Bullen dürfte angesichts der kräftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr zu nehmen sein.

