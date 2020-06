Rückenwind bei Fraport!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Fraport begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund drei Prozent. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Schaltet Fraport dadurch in den Hausse-Modus?

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Bisher lag dieses Tief bei 37,52 EUR. Bei Fraport dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Wenn es danach geht, verläuft Fraport nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 52,95 EUR befindet. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

