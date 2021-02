Rückenwind bei AIXTRON!

AIXTRON lässt heute die Sektkorken knallen. Die Aktie liegt immerhin rund fünf Prozent in der Gewinnzone. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Denn mit diesem Plus klettert die Aktie auf ein neues Top. Schließlich überspringt der Titel sein 4-Wochen-Hoch. Bis heute lag dieses Top bei 17,32 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Wer die übergeordnete Perspektive in den Vordergrund stellt, bekommt momentan Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 11,92 EUR komplett grünes Licht. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

