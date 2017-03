Bayreuth (ots) -So lief der Tag: Von 9.00 bis 17.00 Uhr im Büro am Bildschirmgearbeitet, sich auf die Arbeit konzentriert, kaum Pausen gemacht.Lange Arbeitszeiten, bewegungsloses Sitzen und Stress können dieUrsache für Rückenschmerzen sein. Im Körper baut sich Spannung auf,die Muskeln verhärten sich und schmerzen. Menschen unter hohemLeistungsdruck, die sehr engagiert im Job sind, haben häufigstressbedingte Rückenschmerzen.Lösungen für eine verbesserte Rückengesundheit und wenigerSchmerzenEin ergonomischer Arbeitsplatz sorgt für eine entspannte,aufrechte Sitzhaltung. Die Sitzfläche des Bürostuhles hat dierichtige Höhe und Tiefe, wenn die Beine 90 Grad abgewinkelt sind unddie Füße auf dem Boden stehen. Die Lehne sollte das Becken bis zu denSchultern stützen. Für zusätzlichen Komfort sorgen seitliche Lehnen,auf denen die Unterarme im 90-Grad-Winkel abgelegt werden. Bürostühlemit Kipp- und Wipp-Mechanismus sowie ergonomische Hocker förderndynamisches Sitzen. Viele Hersteller bieten sie auch zum Testen an.Die Schreibtischhöhe ist optimal, wenn die Unterarme im rechtenWinkel zum Oberarm auf der Fläche abgelegt werden können. Zudemsollte der Bildschirm direkt im Blickfeld in einem Abstand von 60 bis80 Zentimetern sein. Das sind ideale Voraussetzungen für einenkörpergerechten Arbeitsplatz.Wer seinen Arbeitstag bewegt gestaltet, entlastet und stärkt denRücken und beugt Verspannungen vor. Immer wieder bewusst dieSitzposition ändern, eine gerade Sitzhaltung, Strecken und Dehnen desNackens und Rückens sowie aktive Pausen machen den Jobrückenfreundlicher und entspannter.Drei Übungen für das Büro: Diese Lockerungsübungen können mehrmalstäglich am Arbeitsplatz im Sitzen ausgeführt werden.1. Die Hände mit verschränkten Fingern vor dem Oberkörper nachaußen drehen. Die Arme gerade nach oben strecken und die Wirbelsäulelang ziehen. Dann die Bewegung nach vorne mit runder Wirbelsäulewiederholen. Den Kopf leicht senken und die verschränkten Händewaagerecht vom Körper wegstrecken. 2. Den Kopf nach rechts neigen.Den linken Arm leicht nach unten ziehen und den geneigten Kopf leichtnach links drehen. Diese Position für etwa drei Atemzüge halten.Anschließend die Übung gegengleich wiederholen. 3. Die linke Hand andas rechte Knie legen. Den rechten Arm nach hinten führen und denOberkörper um die eigene Achse nach rechts drehen. Mit dem Kopf überdie rechte Schulter schauen. Anschließend die Übung gegengleichwiederholen.Selbsthilfe bei RückenschmerzenRegelmäßige körperliche Aktivität, Rückenschule, Yoga oder Pilatesbeugen Rückenschmerzen vor. Sie helfen Körper und Geist, Stressabzubauen. Auch spezielle Rückenbandagen und -orthesen, wie dieLumbamed von medi, stabilisieren und entlasten denLendenwirbelbereich. Sie helfen, Verspannungen zu lösen und Schmerzenzu lindern. Wer dann wieder aktiv ist und sich bewegt, stärkt dieMuskulatur, entlastet die Wirbelsäule und die Bandscheiben.Atmungsaktive Materialien und Materialaussparungen an der Leistesorgen für viel Tragekomfort. Rückenbandagen sind im medizinischenFachhandel erhältlich. Der Arzt kann sie bei Notwendigkeit verordnen.Wer außerdem auf sein Gewicht, eine gesunde Ernährung und ausreichendBewegung achtet, hat schon vieles richtig gemacht, um Rückenschmerzenzu vermeiden. Im beruflichen und häuslichen Umfeld könnenergonomische Anpassungen des Arbeitsplatzes, die optimale Höhe derArbeitsplatte in der Küche und eine gute Matratze weitere positiveImpulse geben.Rückenschmerzen - Online-Selbsttestwww1.medi.de/rueckenschmerzen-online-testDer Online-Selbsttest hilft Betroffenen, ihr persönliches Risikofür chronische Rückenschmerzen besser einzuschätzen. Das Testergebnisersetzt nicht die Diagnose des Arztes. Es kann ausgedruckt und mitihm besprochen werden.Unter dem Link medi.biz/rs gibt es Wissenswertes zum ThemaRückengesundheit mit Unterlagen zum Download. Ein Facharzt fürOrthopädie und Unfallchirurgie sowie eine Physiotherapeutin undSpezialistin für Ergonomie am Arbeitsplatz geben in Videos Tipps fürdie Rückengesundheit und zum Thema ergonomischer Arbeitsplatz.Kostenlos anfordern: Ratgeber "Rücken", medi Verbraucherservice,Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de.Zum Hintergrund: Rückenschmerzen - Volkskrankheit Nummer eins inDeutschland36,7 Millionen Menschen in Deutschland suchten 2015 wegenMuskel-Skelett- oder Bindegewebserkrankungen einen Arzt auf. Davonhaben 22,1 Millionen Menschen eine Erkrankung der Wirbelsäule und desRückens.(1) Die Erhebungen der Techniker Krankenkasse belegen, dassKrankheiten des Muskel-Skelett-Apparates im Jahr 2015 für die höchsteZahl von Arbeitsunfähigkeitstagen verantwortlich waren.(2)Zu 85 Prozent sind Stress im Berufsalltag, falsche Belastung undBewegungsmangel verantwortlich für die sogenannten "unspezifischenRückenschmerzen". Das bedeutet: Der Arzt findet keine Erkrankung alsUrsache für den Rückenschmerz. "Spezifische Rückenschmerzen" sind aufErkrankungen oder Verformungen der Wirbelsäule und auf bestimmteentzündliche Muskel- und Bindegewebskrankheiten zurückzuführen. Zu 85 Prozent sind Stress im Berufsalltag, falsche Belastung undBewegungsmangel verantwortlich für die sogenannten "unspezifischenRückenschmerzen". Das bedeutet: Der Arzt findet keine Erkrankung alsUrsache für den Rückenschmerz. "Spezifische Rückenschmerzen" sind aufErkrankungen oder Verformungen der Wirbelsäule und auf bestimmteentzündliche Muskel- und Bindegewebskrankheiten zurückzuführen. Dazuzählen Bandscheibenvorfall, Arthrose oder Osteoporose.
Surftipps: medi.biz/rs undwww1.medi.de/rueckenschmerzen-online-test mit weiteren Informationen.
Quellen:(1)Pressemeldung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vom04.10.2016, www.kbv.de/html/2016_24723.php, letzter Zugriff27.02.2017(2)TK Gesundheitsreport 2016, www.tk.de/tk/broschueren-und-mehr/studien-und-auswertungen/gesundheitsreport-2016/855910, S. 40, letzterZugriff 27.02.2017 