Rückenfreundlich Autofahren - Hersteller bieten Lösungen an (FOTO)

Selsingen (ots) -Immer mehr Automobilhersteller bieten Sitze an, die den Rückenbeim Fahren schonen und die natürliche Form der Wirbelsäuleunterstützen. Während noch vor 20 Jahren die meisten Autos nur sehrspartanische Sitzgarnituren vorzuweisen hatten, gibt es heute immermehr Modelle mit ergonomischen Sitzen. Besonders rückengerechteAutositze erkennen Verbraucher am Gütesiegel der Aktion GesunderRücken (AGR) e. V.Für viele Menschen ist das Auto Statussymbol und einer derwichtigsten Gebrauchsgegenstände zugleich. Im Schnitt verbringen wirzweieinhalb Jahre unseres Lebens zwischen Lenkrad und Kofferraum -manchmal sogar deutlich mehr. Insbesondere Pendler, Taxifahrer,Berufskraftfahrer, Paketfahrer, Außendienstmitarbeiter und Handwerkersitzen einen Großteil ihres Tages im Auto. Viele von ihnen werdenregelmäßig von Verspannungen und Rückenschmerzen geplagt. "Der Grunddafür sind oftmals ungeeignete, nicht ergonomische sowie falscheingestellte Autositze. Diese gefährden auf Dauer die Gesundheit derInsassen - umso mehr, je länger die Fahrten dauern.", weiß DetlefDetjen, Geschäftsführer der Aktion Gesunder Rücken. Inzwischenreagierte eine Handvoll Autohersteller auf dieses Problem undentwickelte Autositze, die den Rücken auch bei längerer Fahrtunterstützen. Einige davon wurden von der AGR bereits als besondersrückenfreundlich eingestuft und tragen das unabhängigeAGR-Gütesiegel.Opel geht mit gutem Beispiel voranBereits fünf Hersteller verbauen AGR-zertifizierte Autositze:Neben Vorreiter Opel sorgen Mercedes Benz, Volkswagen, Hyundai sowieseit kurzer Zeit auch Peugeot für schmerzfreie Autofahrten. Dabeileistete die Adam Opel AG echte Pionierarbeit. Der RüsselsheimerAutomobilhersteller blickt auf gut 117 Jahre Sitztradition zurück.Seit dem Jahr 2003 hat sich Opel die "Demokratisierung des gutenSitzens" auf die Fahnen geschrieben und ist der führendeVolumenhersteller in Bezug auf Ergonomie-Sitze mit AGR-Gütesiegel.Mit dem ersten AGR-Gütesiegel-Sitz im Signum bot Opel als ersterAutomobilhersteller rückengerechtes Sitzen in der Mittelklasse an.Seither folgte eine Offensive für gesundes Sitzen zu erschwinglichenPreisen über weite Teile der Modellpalette. In den Sitzen des neuenOpel Astra sind zudem Komfort-Features wie die Massage- undMemory-Funktion sowie Ventilation verfügbar - eine einzigartigeKombination in der Kompaktklasse. Denn auch in rückengerechtenAutositzen kann eine Fahrt über mehrere Stunden die Rückenmuskulaturstrapazieren. Eine Massage zwischendurch entspannt die Muskeln undsorgt für zusätzlichen Sitzkomfort.Mercedes und VW ebenfalls vorbildlichAuch bei Mercedes Benz zieht sich die Ausstattung mitAGR-zertifizierten Sitzen wie ein roter Faden durch das Sortiment. Inallen Klassen, von der kompakten A-Klasse bis hin zur LuxusmarkeMaybach, sorgen ergonomische Autositze für eine entspannte undgesunde Fahrt - in manchen Modellen auch für den Beifahrer.Volkswagen verbaut im Golf 7, Golf Sportsvan, Tiguan, Passat undTouran die Fahrersitze mit AGR-Gütesiegel. Im Touran genießt auch derBeifahrer eine rückenfreundliche Fahrt. Auch bei den Nutzfahrzeugenkommen zunehmend ergonomische Sitze zum Einsatz: Amarok-Fahrergenießen ihre Fahrt in "ergoComfort"-Sitzen und der neue Craftererhielt sogar Schwingsitze in der Variante "ergoComfort".Peugeot und Hyundai ziehen nachMit dem Modell 3008 GT ermöglicht auch Peugeot rückengerechtesAutofahren. In diesem Modell sind serienmäßig AGR-zertifizierteAutositze integriert. Die ebenfalls ausgezeichnetenAusstattungsoptionen "Active" und "Allure" bieten rückengerechtenSitzkomfort als Option in vielen Modellen des französischenTraditionsherstellers. Hyundai verbaut in den Modellen Genesis G90und EQ 900 von der AGR ausgezeichnete Sitze. Optional kann auch dieRücksitzbank mit AGR-zertifizierten Sitzen ausgestattet werden.Nachrüst-Varianten für viele andere ModelleDennoch sind immer noch viele Autos in Deutschland unterwegs, diekeine ergonomischen Autositze haben. Doch auch hier ist Rettung inSicht: Das Stuttgarter Traditionsunternehmen Recaro stellt mit denSitzvarianten "Ergomed E" und "ES", "Style Sportline" und "StyleTopline" ergonomische Autositze zum Nachrüsten her, die dasAGR-Gütesiegel tragen und in zahlreiche Fahrzeuge nachträglicheingebaut werden können.Kriterien für das AGR-GütesiegelBevor ein Autositz mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken(AGR) e. V. ausgezeichnet wird, muss er verschiedene Bedingungenerfüllen:- wirbelsäulengerechte, feste Grundstruktur sowie ausreichendeMaße bei Rückenhöhe, Kopfstütze und Sitzfläche- verschiedene individuelle Möglichkeiten, Sitzhöhe, -neigung,-tiefe und -länge flexibel auf den Insassen einzustellen- eine optimal einstellbare Kopfstütze- die Unterstützung der Lendenwirbelsäule durch eine4-Wege-Lordosestütze- gut erreichbare Bedienelemente während der FahrtFür noch mehr Komfort empfiehlt die AGR u. a. Features wie- ein Klimapaket mit Sitzheizung und Ventilation- einstellbare Seitenwangen an Lehne und Sitzkissen für mehrStabilität bei kurvenreicher Fahrt und beim Abbiegen- ein Sitzdynamiksystem (passt die Unterstützung derSeitenwangen bei Kurvenfahrt an)- eine Massagefunktion- Komfortkopfstützen- eine Memoryfunktion, mit der die optimalen Einstellungenverschiedener Insassen gespeichert werden könnenÜber die AGRDie Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) arbeitet seit ihrerGründung im Jahr 1995 daran, durch Informationen und Vernetzung vonExperten und Betroffenen der Volkskrankheit Rückenschmerzen entgegenzu wirken. Eine wichtige Entscheidungshilfe für Verbraucher stelltdas AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" dar. Von unabhängigenmedizinischen Gremien als besonders rückenfreundlich eingestufteAlltagsgegenstände wurden mit dem Gütesiegel ausgezeichnet.Weiterführendes Informationsmaterial zum Autositz finden Sie onlineunter www.agr-ev.de/autositz. Kurze Videos und Experteninterviews zurückengerechten Alltagsgegenständen, unter anderem auch zumrückengerechten Autositz, bietet der Video-Infoservice "AGR TV" unterfolgendem Link: www.agr-tv.de.Kurz und BündigRückengerechtes Autofahren wird populärer. Das erkennt auch dieAutomobilindustrie. Mit Opel, Mercedes und VW sind bereits dreideutsche Marken mit Autositzen unterwegs, die das AGR-Gütesiegeltragen. Auch Peugeot und Hyundai zogen zuletzt nach. Für fast alleMarken und Modelle gibt es ergonomische Sitze zum Nachrüsten vonRecaro. Die Aktion Gesunder Rücken zeichnet besonders rückengerechteAutositze mit dem AGR-Gütesiegel aus. Um es zu erhalten, müssen dieAutositze strenge Vorgaben erfüllen. Weitere Infos:www.agr-ev.de/autositz.

Kurz und BündigRückengerechtes Autofahren wird populärer. Das erkennt auch dieAutomobilindustrie. Mit Opel, Mercedes und VW sind bereits dreideutsche Marken mit Autositzen unterwegs, die das AGR-Gütesiegeltragen. Auch Peugeot und Hyundai zogen zuletzt nach.