Rückenfit und vital bis ins hohe Alter (FOTO)

Bremervörde (ots) -Holz hacken, Gartenarbeit oder sportliche Betätigung: Vieles, wasin jungen Jahren noch problemlos funktioniert, wird mit zunehmendemAlter oft zur schmerzvollen Herausforderung. Viele ältere Menschenverbringen ihren Tag öfters mit inaktiven Tätigkeiten wie Fernsehen.Hier liegt der Fehler: Rücken und Gelenke erleiden durch diesenBewegungsmangel zusätzlichen Schaden. Fünf Möglichkeiten, diesenTeufelskreis zu durchbrechen, sind besonders zu empfehlen:ausreichend Bewegung, eine gesunde Ernährung, regelmäßige ärztlicheVorsorge, ein rückengerechtes Umfeld sowie die Pflege sozialerBeziehungen. Produkte mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken(AGR) e. V. können einen großen Beitrag zu einem rückengerechtenUmfeld und mehr Bewegung im Alltag leisten.In Schwung bleibenIm ersten Moment klingt es nach einer Sportart für Kinder:Trampolintraining. Doch vor allem ältere Menschen profitieren von densanften Schwingungen. Die federnden Bewegungen trainieren alleMuskelgruppen, regen den Stoffwechsel an und verbessern dieBeweglichkeit sowie den Gleichgewichtssinn. Zudem regen dieregelmäßigen Druck- und Zugreize beim Trampolinspringen denKnochenstoffwechsel an, was den Verlauf einer Osteoporose positivbeeinflussen kann. Die Aktion Gesunder Rücken empfiehltMinitrampoline von bellicon® (www.agr-ev.de/trampolin). Ein optionalmontierbarer Haltegriff sorgt für zusätzliche Stabilität.Gesunde ErnährungMit dem Alter eines Menschen verändert sich auch sein Körper. DieErnährung muss an die neuen Bedürfnisse angepasst werden.Muskelabbau, der verlangsamte Stoffwechsel und häufigeSitztätigkeiten führen zu einem verringerten Grundumsatz. Einekalorienbewusste Ernährung hilft, Übergewicht und somit eine zustarke Belastung von Bandscheiben und Gelenken zu vermeiden. Anstellevon drei großen Hauptmahlzeiten empfiehlt die Deutsche Gesellschaftfür Ernährung (DGE) mehrere kleine Portionen über den Tag verteilt.Vollkornprodukte, viel frisches Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte undfettarmer Fisch sollten den Speiseplan dominieren, auf Zucker undFett sollte man möglichst verzichten. Ein Trinkfahrplan mitTrinkprotokoll kann dem oft verringerten Durstempfindenentgegenwirken. Das Plus an Flüssigkeit macht die Bandscheiben wiederelastischer und unterstützt Stoffwechsel und Verdauung.Milchprodukte, grünes Gemüse, Hülsenfrüchte und Nüsse enthalten vielKalzium, wodurch sich Osteoporose vorbeugen lässt.Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmenBeim Älterwerden steigt auch die Anfälligkeit für Krankheiten, vorallem Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, des Stoffwechsels, desMuskel- und Skelettsystems sowie der Lungen und Atemwege. DasBundesministerium für Gesundheit empfiehlt, die empfohlenenärztlichen Präventions- und Früherkennungsmaßnahmen regelmäßigdurchführen zu lassen. Um Veränderungen schnell erkennen zu können,sollte man zudem den eigenen Körper sorgfältig beobachten.Rückengerechtes Umfeld schaffenGerade im privaten Bereich tun sich beim Älterwerden viele neueHindernisse auf. Durch ergonomische Alltagsgegenstände im heimischenUmfeld lassen sich diese häufig umgehen. Da im Alter die Sitzdauertendenziell zunimmt, können rückengerechte Relaxsessel Abhilfeleisten. Wichtig ist unter anderem , dass sie hinsichtlich derBemaßungen zum Körper des Sitzenden passen. Sowohl Rückenlehne alsauch Fußstützen sollten verstellbar sein. Vor allem für Menschen, diein ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ist zudem eine Aufstehhilfesinnvoll. Die Sessel der Marken Himolla und Fitform(www.agr-ev.de/fernsehsessel) sind mit dem Gütesiegel der AGRausgezeichnet und somit als besonders rückenfreundlich eingestuft.Auch im Liegen steigen beim Älterwerden die individuellenBedürfnisse. Für einen gesunden und erholsamen Schlaf ist es vongrundlegender Bedeutung, dass die Wirbelsäule ausreichend unterstütztwird. Weitere zentrale Bedingungen sind eine optimale Druckentlastungund die Förderung der Bewegung im Schlaf. Für einen regenerativenSchlaf sorgen die AGR-zertifizierten Therapiematratzen vonThomashilfen (www.agr-ev.de/therapiematratzen), die vor allemSchmerz- sowie Dekubituspatienten und Demenzkranken zu empfehlensind.Mobil bleibenDie Pflege sozialer Kontakte ist in jedem Alter wichtig. Geradeälteren Menschen kommen soziale Aktivitäten zu Gute: Sie tragennachweislich dazu bei, das Demenz-Risiko zu senken. Ein Rollatormacht es auch bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit möglich,selbständig das Haus zu verlassen, um sich mit Freunden und Bekanntenzu treffen. Dazu müssen die praktischen Begleiter jedoch ein hohesMaß an Sicherheit bieten. Die richtige Wahl für eine komfortableFortbewegung sind Rollatoren mit geringem Gewicht, individuellenAnpassungsmöglichkeiten und einer Ankipphilfe. Die Rollatoren vonTopro (www.agr-ev.de/rollator) erfüllen diese Kriterien und tragendeshalb das AGR-Gütesiegel.Über die AGRDie Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. arbeitet seit über 20Jahren daran, ein Bewusstsein für die Bedeutung rückengerechterVerhältnisse zu schaffen. Eine wichtige Entscheidungshilfe fürVerbraucher stellt das AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" dar.Alltagsgegenstände, die von unabhängigen medizinischen Gremien alsbesonders rückenfreundlich eingestuft werden, können mit demrenommierten Siegel ausgezeichnet werden.Weiterführendes Informationsmaterial und einen Überblick überaktuelle Broschüren und Bücher finden Sie online unterwww.agr-ev.de/patientenmedien.Bildmaterial hierzu kann unter www.agr-ev.de/presseportalheruntergeladen werden.Pressekontakt:Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.Tanja CordesStader Straße 627432 BremervördeTelefon: +49 4761 926358 315E-Mail: tanja.cordes@agr-ev.dewww.agr-ev.deOriginal-Content von: Aktion Gesunder R?cken e. V., übermittelt durch news aktuell