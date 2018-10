Rückenbeschwerden oft durch Stress oder Probleme bedingt

Baierbrunn (ots) - Wenn es im Rücken zieht oder zwickt, könnenStress oder seelische Leiden dahinterstecken. "Probleme lasten oftschwer auf unserem Rücken", erläutert der Chefarzt für Psychosomatikam Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZAR) in Regensburg, Dr.Christian Müller, im Patientenmagazin "HausArzt". "Wir wissen, dass80 Prozent der Rückenbeschwerden keine körperliche Ursache haben."Eingebildet sind diese Schmerzen dabei nicht. "Neben vielen Ursachenkönnten auch Stress und Kummer zu Veränderungen der Nervenvernetzungzwischen den Rückenmuskeln führen", so der Experte. "Normalerweisewechseln unsere Muskeln zwischen Anspannung und Entspannung."Seelische Belastung und persönliche Konflikte könnten diese Funktionstören. Betroffenen rät Müller, mit ihrem Hausarzt darüber zusprechen. "Er kann Sie an einen Facharzt für Psychosomatiküberweisen. Leider dauert es oft lange, bis ein Therapieplatz freiwird. Schneller kommen Sie eventuell in einer Reha unter." Umvorzubeugen, sollte man dem Experten zufolge Konflikte ansprechen,Beziehungen ernst nehmen und - auch wenn es schwer ist - offeneGespräche führen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Patientenmagazin "HausArzt" gibt der Deutsche Hausärzteverband inKooperation mit dem Wort & Bild Verlag heraus. Die Ausgabe 4/2018wird bundesweit in Hausarztpraxen an Patienten abgegeben.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - HausArzt - PatientenMagazin, übermittelt durch news aktuell