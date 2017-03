Rücken und Bauch gemeinsam trainieren/ Effektive Übungen gegen Verspannungen

Baierbrunn (ots) - Wer Kreuzschmerzen vorbeugen will, sollte beimTraining den Bauch nicht vergessen. "Ein starker Rücken alleine hilftnicht. Wichtig ist, dass eine Balance in der Muskulatur zwischenVorder- und Rückseite besteht", erklärt der Leiter des Zentrums fürPrävention und Sportmedizin an der Technischen Universität München,Professor Martin Halle, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".Deshalb sind Bauchübungen immer Teil eines ausgewogenenTrainingsprogramms für den Rücken. Übungen, die quer durch den ganzenKörper gehen, erweisen sich als besonders effektiv, denn sietrainieren das Zusammenspiel der kleinen und großen Muskeln. "DasEntscheidende ist dabei nicht, möglichst viel Kraft auf dieMuskulatur zu bringen, sondern dass die Verbindung zwischen Nerv undMuskulatur gut funktioniert", sagt Halle. Dass erreicht man vor allemdadurch, dass der Körper in eine leicht wackelige Position gebrachtwird, in der er sich immer wieder stabilisieren muss. In deraktuellen Ausgabe der "Apotheken Umschau" finden Leser ein von derMünchner Sportwissenschaftlerin Carolin Heilmann ausgearbeitetesTrainingsprogramm mit Übungen für die Bauch-, Gesäß-, Rumpf-, Rücken-und Schultermuskulatur.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 3/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell