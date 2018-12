Den Rücken bei Schmerzen auf keinen Fall schonen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Bei Kreuzschmerzen ist Ruhe der falsche Weg, um schnell wieder fitzu werden. "So gut es geht, sollte man sich wie gewohnt bewegen undsich nicht schonen", empfiehlt Professor Axel Schäfer,Physiotherapie-Experte an der HAWK Hochschule für angewandteWissenschaft und Kunst in Hildesheim, im Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau". Auch der Physiotherapeut undSportwissenschaftler Professor Martin Alfuth von der HochschuleNiederrhein betont: "Bewegung wird als therapeutische Maßnahme nochimmer unterschätzt." Zudem gilt sie als die beste Vorbeugung.Spaziergengehen in zügigem Tempo, Schwimmen, Radfahren, Joggen: "Daswirkt schmerzlindernd, und hat auch einen präventiven Effekt", sagtSchäfer.Körperliche Aktivität wirkt auf verschiedenen Ebenen. Sie stärktnicht nur die Muskeln, welche die Wirbelsäule wie ein Korsettstützen. "Sie fördert auch Stoffwechselprozesse in denRückengeweben", erklärt Alfuth. Bei Bewegung erhöht sich zudem derFlüssigkeitsaustausch, der das Gewebe geschmeidig hält und den Muskelin seiner Hülle aus Bindegewebe, den Faszien, gut gleiten lässt.Monotone Haltungen wie Sitzen führen indessen dazu, dass dieMuskulatur verkümmert und sich verkürzt. Das macht unbeweglich undführt zu Muskelverspannungen - die zur Quelle von quälenden Schmerzenwerden können.In der neuen "Apotheken Umschau" finden Leser wirksame Übungen fürden Rücken.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2018 A liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell