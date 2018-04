Rückbau des AKW Grafenrheinfeld genehmigt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückbau des Kernkraftwerks im unterfränkischen Grafenrheinfeld kann beginnen.



"Seit heute liegt die Genehmigung vor", sagte Bayerns Umweltminister Marcel Huber (CSU) am Mittwoch in München. Nach dem Kernkraftwerk Isar 1 handelt es sich bei der Genehmigung für Grafenrheinfeld erst um die zweite in Bayern, teilte das Ministerium mit. "Der Rückbau muss strengen Sicherheitsbedingungen genügen", betonte Huber.

Unterdessen lässt die Genehmigung zum Abbau von Block B des Kraftwerks Gundremmingen (Landkreis Günzburg) weiter auf sich warten. Die Antragsunterlagen seien noch immer in der Überprüfung durch Behörden und Gutachter, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums./pgr/DP/fba