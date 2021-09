Baden-Baden (ots) -Bundesverteidigungsminister a.D. Rudolf Scharping tritt als Sprecher auf dem Peter Hertweck NachfolgerForum auf. Er blickt auf eine lange politische Laufbahn unter anderem als Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Bundesvorsitzender der SPD, Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Europas zurück. Scharping hat diese Positionen immer auch genutzt, um seine Beziehungen in Richtung China auszubauen.Heute ist er als Gründer und Vorstand der RSBK AG unter anderem auf internationale Strategieberatung und Business Development in China fokussiert. Damit passt er perfekt ins Peter Hertweck NachfolgerForum, das am 21. und 22. Oktober im Europapark Rust stattfinden wird und Business mit China als einen Schwerpunkt hat. Auf dem Forum tritt auch der ehemalige chinesische Handelsminister Jongtu Long auf, Chefunterhändler bei den 13 Jahre lang andauernden Verhandlungen über den Beitritt der Volksrepublik China zur Welthandelsorganisation WTO.Die von Rudolf Scharping gegründete Firma RSBK (Strategie Beratung Kommunikation) begleitet und berät Aktiengesellschaften, mittelständische Unternehmen und Familienunternehmen. Dies geht konform mit der Zielgruppe des Peter Hertweck NachfolgerForums, das vor allem Unternehmer und Führungskräfte aus der mittelständischen Wirtschaft sowie Start-ups und Investoren mit Interesse am Mittelstand anspricht.Neben der "China-Schiene" bildet die Unternehmensnachfolge einen weiteren Schwerpunkt des Forums. Beide Themen passen gut zusammen, denn "die Kooperation oder Übergabe einer Firma in chinesische Hände stellt sicherlich eine für viele Unternehmer interessante Option dar", sagt Forums-Namensgeber Peter Hertweck.Das Peter Hertweck NachfolgerForum (Slogan "Zukunftswerkstatt für den Mittelstand. Für Unternehmer, Nachfolger & Investoren") bietet einen wohl einzigartigen Rahmen der Wertschätzung, Offenheit und Authentizität, um sich über die wirklich wichtigen Dinge des unternehmerischen Lebens ein Stück mehr Klarheit zu verschaffen. Es ist ein Zusammentreffen von hochkarätigen Referenten, jahrzehntelang erfolgreichen Unternehmern, jungen Entrepreneurs, weitsichtigen Managern, Start-ups, Business Angels, Investoren und Persönlichkeiten mit Unternehmergeist. In diesem außergewöhnlichen Rahmen fällt es leicht, aus unterschiedlichen Wahrnehmungskanälen zu schöpfen und diese Erkenntnisse symbiotisch so zusammenzufügen, dass daraus etwas ganzheitlich Neues entsteht.Pressekontakt:Weitere Informationen: Peter Hertweck Forum,Dr. Rudolf-Eberle-Str. 38a, 76534 Baden-Baden,Tel. +49 (0)7223 800020-0, E-Mail: maetzing@peter-hertweck-forum.de,Web: www.peter-hertweck-forum.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel. +49 (0)611 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: Peter Hertweck Forum, übermittelt durch news aktuell