ÖIG: Tiefe Trauer um Vorstandmitglied Prof. Rudolf Gelbard(1930-2018)Wien (ots) - Präsident Florianschütz: "Wir verlieren mit Rudieinen Lehrer und Weggefährten"Die Österreichisch-Israelische Gesellschaft (ÖIG) zeigt sich nachdem Ableben von Prof. Rudolf Gelbard tief betroffen und unendlichtraurig.Wie kein anderer prägte "der Rudi" als Vorstandsmitglied dasWirken der ÖIG in den letzten Jahrzehnten. Als Kämpfer gegenAntisemitismus, Antifaschist und felsenfester Freund Israels war eruns stets Inspiration und Vorbild. Rudi war einer, wenn nicht derprofundeste Kenner des Zionismus und ein unbedingter Verfechter desExistenzrechtes des Staates Israel. Seine Mahnung, auch zu diesemThema: "Man muss die Vorgeschichte kennen." Mit ihm verliert dieVision Herzls einen Kämpfer. Auch beim aktuellen, egal aus welcherEcke kommenden Antisemitismus, nahm er sich nie ein Blatt vor denMund und stand stets an vorderster Front gegen Faschisten, Neonazis,Islamisten oder den als "Israelkritik" verkleideten Antisemitismus.Der Erste Präsident der ÖIG, Peter Florianschütz (SPÖ) erklärt:"Ich bin tief betroffen und verliere einen Lehrer, Unterstützer,Freund und langjährigen Weggefährten im Kampf gegen Faschismus undAntisemitismus. Er hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen ist.Unsere Gedanken sind in diesen schweren Tagen auch bei seiner FrauInge."Der Zweite Präsident der ÖIG, Markus Figl (ÖVP) unterstreicht:"Mit dem heutigen Tod von Rudolf Gelbard verliert Österreich einePersönlichkeit, die in ihrer Menschlichkeit über die Parteigrenzenhinweg ein großes Vorbild war und bleiben wird. Unser Land verliertmit ihm einen bedeutenden Brückenbauer und aufrechten Kämpfer gegenRassismus und Antisemitismus. Wir gedenken in tief empfundener Trauerund Dankbarkeit einem großen Österreicher."Seine Verdienste um die ÖIG und für zivilgesellschaftlichesEngagement in Österreich können nicht genug gewürdigt werden. Er wirdseinem Land Österreich, aber auch Israel sehr fehlen.