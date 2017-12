Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr außerdemmit Sky Experte Dietmar Hamann, Freddie Röckenhaus von derSüddeutschen Zeitung und Julien Wolff von Die Welt- "Kretzschmar - der Handball-Talk" mit Jennifer Kettemann undChristian Schwarzer am Sonntag ab 17.00 Uhr- Beide Sendungen sind auf Sky Sport News HD und im Livestream aufskysport.de frei empfangbarRudi Völler ist am Sonntag ab 10.45 Uhr zu Gast bei "Wontorra -der Kia Fußball-Talk". Der Sportdirektor von Bayer 04 Leverkusen kannmit den bisherigen Leistungen seines Teams zufrieden sein. Nach einemdurchwachsenen Start in die neue Saison ist die Werkself seitmittlerweile neun Spieltagen ungeschlagen, Spieler wie Kevin Vollandund Jonathan Tah blühen unter Trainer Heiko Herrlich derzeit auf. Andiesem Samstag gastiert der aktuell kriselnde BVB in der BayArena.Außerdem ist am Sonntag Volker Finke zu Gast, um über diederzeitige Situation beim 1. FC Köln zu sprechen. Zwischen 1991 und2007 etablierte er den SC Freiburg in der Bundesliga. In seinen 16Jahren bei den Breisgauern feierte er drei Mal den Aufstieg insOberhaus und blieb trotz dreier Abstiege durchgehend im Amt. Danachwar er unter anderem als Sportdirektor beim 1. FC Köln tätig, bis erwährend der Saison 2011/12 von seinem Posten zurücktrat.Darüber hinaus sind Freddie Röckenhaus, der für die SüddeutscheZeitung vor allem über den BVB berichtet, und Julien Wolff,Bayern-Reporter der Welt, die Gäste bei Jörg Wontorra.Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Dietmar Hamann, derals fester Bestandteil der Sendung an jedem Sonntag mitdiskutiert."Kretzschmar - der Handball-Talk" mit Jennifer Kettemann undChristian Schwarzer"Kretzschmar - der Handball-Talk" meldet sich dieses Mal live ausMannheim. Sky Experte und Moderator Stefan Kretzschmar begrüßt dieZuschauer um 17.00 Uhr direkt im Anschluss an das Topspiel der DKBHandball-Bundesliga zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HCErlangen.Zu Gast sind dieses Mal unter anderem Jennifer Kettemann,Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen und der ehemaligeNationalspieler und heutige Handballtrainer Christian Schwarzer.Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und auf skysport.dewerden beide Sendungen auch per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE gestreamt.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell