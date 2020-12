Ruderer machen sich auf die 3.000-Meilen-Reise über den Atlantik - Die Talisker Whisky Atlantic Challenge 2020 beginnt

San Sebastián De La Gomera, Spanien (ots/PRNewswire) - Heute machten sich 55 Ruderer aus der ganzen Welt ans Wasser, um die Talisker Whisky Atlantic Challenge 2020 zu starten - eine epische Herausforderung im Rudersport quer über den Atlantik mit einer Distanz von 3.000 Meilen.Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie auf: https://www.multivu.com/players/uk/8827151-talisker-whisky-atlantic-challenge-2020-begins/Die Talisker Whisky Atlantic Challenge ist ein Rennen mit Sinn und Zweck - ein inspirierendes Ereignis, das den wilden Geist in alltäglichen Menschen hervorruft, um außergewöhnliche Dinge zu erreichen. Es ist eine seelenverändernde Reise und die Herausforderung eines ganzen Lebens, die Ruderern die Möglichkeit gibt, den Rausch des majestätischen Ozeans zu erleben.Beginnend im spanischen Hafen von San Sebastian de la Gomera auf den Kanarischen Inseln und endend in Nelson's Dockyard in Antigua-Barbuda, werden die Crews zwischen 30 und 90 Tage auf See verbringen, wo sie auf der 3.000 Meilen langen Strecke nach Antigua mit herrlichen Wellen, extremen körperlichen Herausforderungen und der Natur in ihrer reinsten Form konfrontiert werden, vom zauberhaften Sternenhimmel bis hin zu Delfinen in ihrem natürlichen Lebensraum und einer ganzen Reihe von Meerestieren.Mehr als 21 internationale Teams - darunter Vier-Mann-Crews, reine Frauen- und Solo-Crews - aus Ländern wie Südafrika, den Niederlanden, den Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien treten nach jahrelanger Vorbereitung unter strengen COVID-19-Protokollen an.Um die Startlinie zu erreichen, müssen die Teams ein ähnliches Maß an Elan, Entschlossenheit und Charakterstärke zeigen, wie sie es auf See benötigen werden. Die Crews haben unermüdlich daran gearbeitet, Partner und Spendengelder zu sichern, während sie sich - oft um eine Vollzeitbeschäftigung herum - darauf vorbereiten, die 1,5 Millionen Ruderschläge zu rudern, die für die Überquerung des Ozeans erforderlich sind.Jeder Ruderer hat eine einzigartige und persönliche Motivation für das Rennen; von der Spendensammlung für wohltätige Zwecke bis hin zur Bewusstseinsbildung für die Gesundheit der Ozeane.Frank Rothwell, 70, der sich der Herausforderung stellt und hofft, 1 Million Pfund für Alzheimer Research UK aufzubringen, sagte: "Man kann mit Sicherheit sagen, dass die gewaltige Herausforderung wirklich einschneidend ist! Auf der Nachtfähre nach La Gomera schaute ich auf das dunkle Meer hinaus und konnte den Horizont nicht sehen. Da wurde mir klar, dass ich nicht glauben kann, dass ich da alleine rausgehe! Jetzt, da ich die letzten Vorbereitungen an der Startlinie treffe, weiß ich, wie sehr ich meine häuslichen Annehmlichkeiten vermissen werde, insbesondere meine Familie und meine 50-jährige Frau Judith. Aber zu meinem Glück hat sie versprochen, mich zweimal täglich anzurufen, um mir Gesellschaft zu leisten."Abgesehen davon habe ich die letzten 18 Monate damit verbracht, genau für diesen Moment zu trainieren, und obwohl es entmutigend ist, fühle ich mich aufgeregt und so bereit wie nie zuvor. Geld für Alzheimer's Research UK zu sammeln und meine 1 Million Pfund zu erreichen, ist zu meiner größten Motivation geworden. Die Menschen setzen sich mit Unterstützungsbotschaften in Verbindung und spenden Geld für die Demenzforschung, und die Iceland Foods Charitable Foundation hat großzügig angeboten, die ersten 500.000 Pfund an Spenden zu verdoppeln, so dass ich nun nicht mehr zurückkehren kann. Ich muss beweisen, dass man nie zu alt ist, um eine Herausforderung anzunehmen!"Dixon McDonald - Kapitän des USA-Bootes, Latitude 35, sagte: "Ich bin in New York City aufgewachsen, im 7. Stock eines 16-stöckigen Wohnhauses in Manhattan. Ich bin nicht neben einem Ozean aufgewachsen, bis vor etwa anderthalb Jahren hatte ich noch nie gerudert. Ich hatte nicht mehr als fünfeinhalb Stunden auf einem Rudergerät verbracht, bis ich mit dem Training für die Talisker Whisky Atlantic Challenge begann. Trotzdem liebe ich es, die Grenzen des für möglich gehaltenen zu überschreiten, und dieses Rennen schien die perfekte Herausforderung zu sein, um genau das zu tun."Sofia Deambrosi vom The Bristol Gulls Boot, sagte: "Es ist absolut unmöglich, in Worte zu fassen, wie wir uns jetzt fühlen, im Begriff, ins große Blaue aufzubrechen. Die Mannschaft hat unglaubliche zwei Jahre durchlebt, die eine Achterbahnfahrt der Emotionen, Teamdynamik und finanziellen Stabilität waren. An der Startlinie zu stehen, ist der Beginn des Abenteuers eines Lebens, aber auch das Ende einer Reise, die wir mit Beharrlichkeit und Entschlossenheit angetreten haben; wo wir beide auf harte Mauern stießen und wunderbare Menschen trafen und mit neuen Kenntnissen und Fähigkeiten und drei besten Freunden fürs Leben herauskamen.Wir können es kaum erwarten, loszulegen und mit wunderschönen Aussichten und Meeresrauschen aufzuwachen. Wir haben ein arbeitsreiches Leben und geliebte Menschen zu Hause hinter uns gelassen, und jetzt liegen nur noch 3.000 Meilen Abenteuer vor uns."Talisker Single Malt Scotch Whisky ist die älteste Destillerie auf der Isle of Skye in Schottland und ist ein Produkt ihrer rauen Küstenheimat. Der Talisker ist ein Whisky mit Küstencharakter, dessen Ursprünge in seinem Aroma und Geschmack zum Ausdruck kommen. Er verbindet den Genießer mit seiner rauen Umgebung, liefert einen kräftigen Torfrauch mit einem Hauch von Meersalz und einer Zitrussüße und ist damit der perfekte Toast für diejenigen, die heute aufs Meer hinausfahren.kommentierte Natalia Montigny, Head of Global Marketing bei Talisker kommentierte: "Talisker wurde 1830 von zwei wilden Geistern - den MacAskill-Brüdern - gegründet, die auf der Suche nach dem perfekten Standort für ihre Destillerie von Eigg nach Skye ruderten, so dass wir sagen können, dass Talisker Whisky wirklich Made By The Sea ist. Jedes Jahr sind wir von den unglaublichen Geschichten und der Entschlossenheit der Teilnehmer an der Talisker Whisky Atlantic Challenge berührt. Wir wünschen ihnen alles Gute auf dieser epischen Reise und freuen uns darauf, sie wieder willkommen zu heißen und auf ihre Errungenschaften anzustoßen."Carsten Heron Olsen, CEO of Atlantic Campaigns, sagte: "Es ist großartig, dass unsere Teams heute zur Talisker Whisky Atlantic Challenge aufbrechen. Ihre Entschlossenheit und ihr Enthusiasmus waren unerschütterlich. Nachdem sie monatelang mit Partnern und der Öffentlichkeit zusammengearbeitet haben, um Geld für einige erstaunliche Zwecke zu sammeln, dürfen die 55 Ruderer heute zum Wasser gehen und weiterhin Menschen auf der ganzen Welt auf einer Reise inspirieren, die sich die meisten nicht einmal vorstellen können. "2020 TEAMSTeam Antigua - AntiguaAtlantic Dragon - GroßbritannienTeam Melokhule - SüdafrikaAtlantic Dutchesses - NiederlandeAtlantic Solo - GroßbritannienGeneration Gap - GroßbritannienOardacity - GroßbritannienAtlantic Titan - GroßbritannienLatitude 35 - USAForce Genesis - GroßbritannienThe Bristol Gulls - GroßbritannienDutchess of the Sea - NiederlandeRow for Cancer - NiederlandeRudderly Mad - GroßbritannienFor a Fitter Planet - GroßbritannienSpoarting Chance - GroßbritannienAtlantic Antics - GroßbritannienWave Warrior - GroßbritannienTeam HPF - GroßbritannienAlzheimer's Research - GroßbritannienOn Shoulders of Giants - Großbritannien TALISKERTalisker liegt seit fast 200 Jahren an der Küste der Insel Skye in Schottland und ist ein Produkt seiner schroffen, küstennahen Heimat. Die Gründer des Whiskys, die MacAskill-Brüder, ruderten 1830 von Eigg nach Skye, um die Talisker Distillery in Schottland zu gründen, und dieser Sinn für Abenteuer lebt in allem, was die Marke heute macht, weiter. Talisker strebtan,die Menschen zu inspirieren, sich wieder mit dem berauschenden Gefühl zu verbinden, in der Gegenwart der Natur zu sein, und gleichzeitig sicherzustellen, dass wir die Wildnis für künftige Generationen wiederherstellen. Wir nennen es Re-wilding.Talisker Whisky und Parley for the Oceans, ein Kooperationsnetzwerk und eine Umweltorganisation, haben kürzlich eine dreijährige Partnerschaft angekündigt. Im Rahmen einer gemeinsamen Umweltmission starten Talisker und Parley "Rewild Our Seas", eine globale Initiative zur Wiederherstellung und zum Schutz der Gesundheit der Unterwasserwälder an den Küsten. Gemeinsam werden die Partner die Erhaltung und den Schutz von 100 Millionen Quadratmetern mariner Ökosysteme auf der ganzen Welt bis 2023 unterstützen.DiageoDiageo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Getränkealkohol mit einer hervorragenden Sammlung von Marken in den Kategorien Spirituosen, Bier und Wein. Zu diesen Marken gehören Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's und Windsor Whiskys, Smirnoff, Cîroc und Ketel One Wodkas, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness. Diageo ist ein globales Unternehmen, und unsere Produkte werden in mehr als 180 Ländern auf der ganzen Welt verkauft. Das Unternehmen ist sowohl an der London Stock Exchange (DGE) als auch an der New York Stock Exchange (DEO) notiert. Weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiter, Marken und Leistungen finden Sie unter www.diageo.com (http://www.diageo.com/). Besuchen Sie die globale Website für verantwortungsbewusstes Trinken von Diageo, www.DRINKiQ.com (http://www.drinkiq.com/), um Informationen, Initiativen und Möglichkeiten zum Austausch bewährter Praktiken zu erhalten.