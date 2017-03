Im Ruderboot nach Rio - Asea geht mit Umweltaktivist Braam Malherbe auf eine einzigartige Mission (FOTO)

München (ots) -4000 Meilen oder 6600 Kilometer Atlantik liegen zwischen demsüdafrikanischen Kapstadt und Rio de Janeiro in Brasilien - einachtstündiger Flug oder eine gut einwöchige Luxuskreuzfahrt. Nichtfür Braam Malherbe. Der südafrikanische Extremabenteurer undNaturschützer hat sich für seine neueste Mission einer ganzbesonderen Aufgabe gestellt. Mit seinem Partner Wayne Robertson legter diese Strecke seit dem 7. Februar in einem Ruderboot zurück, umauf die zunehmende Verschmutzung unseres Planeten aufmerksam zumachen.Mit im Boot ist dabei das US-amerikanische Unternehmen ASEA, dasdie beiden Aktivisten als Sponsor unterstützt: "Wir sind sehr stolz,zu den ersten Sponsoren der Reise zu gehören, denn ASEA teilt BraamsVision, dass Großes und Wertvolles aus der Förderung undVervielfachung der Anstrengungen Einzelner entsteht. Mit unsererPartnerschaft möchten wir Braam unterstützen, um gemeinsam die Wellendes Ozeans zu überwinden und verschwenderische Gewohnheiten zubrechen," so ASEA-Gründer Tyler Norton.Genau dies ist auch das Ziel von Braam Malherbe, zu dessenErfolgsgeschichten unter anderem ein 98-tägiger Lauf über dieChinesische Mauer und eine 551 Meilen (ca. 886 km) lange,unbegleitete Wanderung zum Südpol gehören. Mit seiner einzigartigenund gefährlichen Reise über den Atlantik möchte er auf die Bedeutungeiner nachhaltigen Lebensweise für die Weltmeere aufmerksam machen,von denen alles Leben abhängt: "50 Prozent der Luft die wir einatmenentsteht aus Phytoplankton, dessen Bestand durch die Verschmutzungder Ozeane ernsthaft bedroht ist," so Braam Malherbe.Mit Braam Malherbes DOT (dt. Punkt) Challenge, die für "Do OneThing" steht, möchte ASEA gemeinsam mit dem "Punkt im Ozean" dazumotivieren, eine Sache der Umwelt zuliebe zu tun - denn wenn jederMensch auch nur eine umweltschädliche Gewohnheit ändert, und einekleine Entscheidung für weniger Wasserverbrauch, erneuerbareEnergien, weniger Müll und weniger chemische Produkte trifft, wirddaraus eine Bewegung, die für Veränderungen im großen Maßstab sorgenkann."Auch unser Erfolg bei ASEA ist gewachsen aus einer starken Visionund Menschen, die den ersten Schritt getan haben, um ihrepersönlichen Ziele zu verwirklichen", sagt Tyler Norton. "Daherfühlen wir uns Braam und seiner Mission verbunden, und möchtengemeinsam möglichst viele Menschen inspirieren, selbst für die Umweltaktiv zu werden."Braam Malherbe und sein Partner Wayne Robertson werdenvoraussichtlich drei Monate auf dem offenen Meer unterwegs sein, undin ihrem Zweier-Ruderboot den ungleichen Kampf gegen die Elementeaufnehmen. Neben Unternehmen wie ASEA kann auch jeder Einzelne diebeiden Umweltschützer unterstützen: mittels der DOT Challenge App(für iOS http://ots.de/nVBs8 und Android Endgerätehttp://ots.de/jOEfy), in der man die Fortschritte des Teamsverfolgen, ihre Reise teilen, und ihr Anliegen auf den sozialenNetzwerken weiterverbreiten kann - und natürlich, indem man OneThing, eine Sache ändert!Pressekontakt:Rocchi PRPhoebe Rocchi & Barbara SchickeMaximilianstr. 18D-80539 MünchenTel.: +49 89 2323 988 30E-Mail: asea@rocchi-pr.comOriginal-Content von: ASEA Services Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell