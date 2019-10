Düsseldorf (ots) -17-jährige Junioren-Weltmeisterin im Ruder-Einer von DeutscherSporthilfe und Deutscher Post mit dem wichtigsten Nachwuchspreis imdeutschen Sport ausgezeichnet / Erstmals gewinnt eine Ruderin dieWahl in der EinzelwertungDie 17-jährige Ruderin Alexandra Föster ist am Samstagabend vonder Deutschen Sporthilfe und der Deutschen Post im Areal Böhler inder Sportstadt Düsseldorf als "Juniorsportler des Jahres" 2019ausgezeichnet worden. Rund 27.000 Sportfans hatten Alexandra Fösterbei der öffentlichen Online-Wahl unter fünf Finalisten zum"Juniorsportler des Jahres" 2019 gewählt. Damit ist Föster in derüber 40-jährigen Geschichte dieser Auszeichnung die erste Ruderin,die in der Einzelwertung gekürt wird. Zuletzt wurden 2006 in derMannschaftswertung mit Katrin Reinert und Kerstin Hartmann alsJunioren-Weltmeisterinnen im Zweier ohne Steuermann Athleten desDeutschen Ruderverbandes ausgezeichnet.Bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2019 in Tokio hatte AlexandraFöster in der Altersklasse U19 souverän den Titel gewonnen. Nachstarken Auftritten im Vorlauf und im Halbfinale setzte sich dasAusnahmetalent auch im Finale direkt an die Spitze und ging mit einemVorsprung von fast sieben Sekunden über die Ziellinie. Bereits imWinter hatte sich Fösters überragende Form angedeutet, als sie beiden Indoor-Weltmeisterschaften, dem Rudern auf dem Ergometer,ebenfalls den U19-Titel gewinnen konnte. Alexandra Föster lebt undtrainiert in Meschede (Sauerland) beim dort ansässigen Ruderclub.Neben den sportlichen Erfolgen hat Föster in diesem Jahr ihr Abiturmit einem Notendurchschnitt von 1,1 abgeschlossen und zumWintersemester ein Studium zur Elektroingenieurin begonnen."Ein Blick auf die Liste der bisherigen Preisträger unterstreichtdie besondere Bedeutung der Auszeichnung "Juniorsportler des Jahres".Ein gutes Beispiel dafür ist Zehnkämpfer Niklas Kaul, der sich alsJuniorsportler des Jahres 2017 vor wenigen Wochen zum jüngstenWeltmeister der Geschichte kürte", hebt Dr. Michael Ilgner,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, den Stellenwertdieses Preises für die ausgezeichneten Nachwuchsathleten hervor.Die weiteren Finalisten in der Einzelwertung warenSnowboardcrosserin Jana Fischer (20, Bräunlingen), SkeletonfahrerFelix Keisinger (21, Schönau am Königssee), Eisschnellläufer LukasMann (20, Berlin) sowie der Nordische Kombinierer Julian Schmid (20,Oberstdorf), allesamt ebenfalls Junioren-Weltmeister. In derMannschaftswertung wurden die Bahnrad-Juniorinnen ausgezeichnet, dieim vergangenen Jahr in der Besetzung Lea Sophie Friedrich (19,Dassow), Emma Götz (19, Walschleben) und Alessa-Catriona Pröpster(18, Jungingen) den Titel im Teamsprint bei denJunioren-Weltmeisterschaften im schweizerischen Aigle gewonnenhatten. Para-Leichtathlet Léon Schäfer (22, Bremen/Leverkusen) unddie gehörlose Badmintonspielerin Finja Rosendahl (16, Mülheim a. d.Ruhr) wurden im Behinderten- und Gehörlosensport geehrt.Die Deutsche Sporthilfe ehrt mit der höchsten Auszeichnung imdeutschen Nachwuchssport seit über 40 Jahren herausragende sportlicheTalente, von denen sich viele zu internationalen Größen ihrerDisziplin entwickelt haben. Zu den bisherigen Preisträgern gehörenPersönlichkeiten wie Michael Groß (1981), Franziska van Almsick(1992), Timo Boll (1997), Maria Höfl-Riesch (2004), Magdalena Neuner(2007/2008), Laura Dahlmeier (2013) und Zehnkampf-Weltmeister NiklasKaul (2017).Die Auszeichnung der "Juniorsportler des Jahres" wird unterstütztvon dem Nationalen Förderer Deutsche Post AG als Partner derJuniorsportler und der Sportstadt Düsseldorf als Partner derVeranstaltung. Mercedes-Benz, ebenfalls Nationaler Förderer derDeutschen Sporthilfe, stellt für die Gäste den exklusivenFahrservice.____________________________________________________________________"Nationale Förderer" der Deutschen Sporthilfe sind Mercedes-Benz,Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Allianz. Sieunterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreutenSportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele derStiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeJens kleine BrörmannOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 512E-Mail: jens.broermann@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.de / www.juniorsportler-des-jahres.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell