Köln (ots) - Am kommenden Dienstag (20.11.2018) um 20:15 Uhr zeigtVOX die letzte Folge der 5. Staffel "Die Höhle der Löwen". Schonjetzt steht fest: 2019 geht es weiter - mit einem siebten "Löwen"!Neben Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Dr. Georg Kofler, DagmarWöhrl, Frank Thelen und Ralf Dümmel ist Nils Glagau dann als neuerInvestor Teil der Show.Nils Glagau ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Orthomol,das am Standort Langenfeld bei Düsseldorf mit über 400 MitarbeiternMikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel produziert. Darüberhinaus fördert Orthomol Start-ups, unter anderem aus den BereichenGesundheit, Ernährung und Bewegung."Ich freue mich darauf, in 'Die Höhle der Löwen' spannende Gründerzu treffen. Ihre Situation kenne ich durch meine eigeneUnternehmergeschichte sehr gut. Denn Orthomol ist selbst in denletzten 27 Jahren buchstäblich aus der Garage hinaus zu einer derführenden Marken in der Apotheke geworden. Dadurch ist mir die Weltrund um Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Sport schon sehrvertraut. Bei DHDL interessieren mich aber auch kreative Köpfe ausunterschiedlichen Bereichen - 'Die Höhle der Löwen' steht für michfür vielseitige tolle Innovationen", so der neue "Löwe".Alle Erfinder und Gründer, die 2019 mit Hilfe eines "Löwen" zumJahr ihres unternehmerischen Durchbruchs machen wollen, können sichschon jetzt für die 6. Staffel per Mail an hoehlederloewen@vox.debewerben. Wer macht in Staffel 6 den Deal seines Lebens?