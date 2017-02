Unterföhring (ots) -"Die Ketzerbraut", am Dienstag, 14. Februar 2017, um 20:15 Uhr inSAT.1Dieses Mädchen sinnt auf Rache. Ruby O. Fee spielt im großenSAT.1-TV-Event die Kaufmannstochter Veva. Wohlbehütet aufgewachsenwird der jungen Frau in den Wirren der Reformation alles genommen:Familie, Ehre, Zuhause. Doch sie erhebt sich und kämpft für ihr Glückund ihre Freiheit, denn ihr Wille ist ungebrochen.Die KetzerbrautMotiv: Ruby O. Fee als Veva LeipertFoto: © SAT.1/Dusan MartincekDieses Bild darf bis 21. Februar 2017 honorarfrei fuerredaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigungverwendet werden. Nicht fuer EPG! Spaetere Veroeffentlichungen sindnur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung derProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Verwendung nur mitvollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert,bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nichtarchiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen: 089/9507-1170.Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell