Rubik's Brand Ltd. präsentiert die WCA-Weltmeisterschaft

Philipp Weyer aus Deutschland ist Zauberwürfel-Weltmeister 2019London (ots/PRNewswire) - Rubik's Brand Ltd. (www.rubiks.com)präsentiert die Weltmeisterschaft der WCA (World Cube Association),die vom 11. bis zum 14. Juli 2019 stattfand. InternationaleWettbewerbsteilnehmer aus über 52 Ländern traten in Australiengegeneinander an, um den Würfel am schnellsten zu lösen und sich denTitel zu holen.Rubik's Brand freut sich, den Weltmeister Philipp Weyer ausDeutschland bekannt geben zu dürfen, der mit einer beeindruckendenZeit von im Schnitt nur 6,74 Sekunden gewann. Den zweiten Platzerrang Sean Patrick Vilanueva aus den Philippinen mit einer Zeit von6,78 Sekunden und den dritten Platz belegte der Deutsche SebastianWeyer mit 6,81 Sekunden.Die Teilnehmer mussten den legendären 3x3x3-Würfel so schnell undso präzise wie möglich lösen, und nach mehreren harten Runden setztesich Philipp Weyer durch. Die Zwillinge Philipp und Sebastian Weyeraus Deutschland haben beide im Laufe der vergangenen Jahre mithilfeihrer Fähigkeit, den Würfel schnell und präzise zu lösen, erfolgreichRekorde gehalten.Auch außerhalb des Wettbewerbs wurde für ein Höchstmaß anUnterhaltung und Spannung gesorgt - Zauberwürfel-Künstler GiovanniContardi kreierte vor Ort und rund um das Event in Melbourne herumZauberwürfel-Wandmalereien. Darüber hinaus feierten die Teilnehmer am13. Juli auf dem Event den Geburtstag des Erfinders des ZauberwürfelsErn? Rubik mit einer riesigen Zauberwürfel-Torte.Über den Zauberwürfel:Ursprünglich von Professor Ern? Rubik als Hilfsmittel zumUnterrichten seiner Architekturstudenten entwickelt, ist derZauberwürfel mittlerweile zu einem der erfolgreichsten Spielzeuge derWelt avanciert. Das Drehpuzzle gilt weltweit als eine Kunstform undals das Symbol für Intelligenz und Problemlösung. Heute ist derZauberwürfel zu einer globalen Verbrauchermarke und einemMerchandising- und Lizenzierungsunternehmen geworden, das nun in neueBereiche expandieren wird. Dank seines unverwechselbaren, buntenmultidimensionalen Designs hat sich der Zauberwürfel zu einem derbekanntesten Symbole für Spaß, Geschick und kreative Problemlösungentwickelt, das auch weiterhin großen Reiz auf Menschen allerAltersgruppen und Kulturen ausübt.