Ruanda 25 Jahre nach dem Völkermord - Viele Opfer bis heute traumatisiert

München (ots) - Ab Sonntag, 7. April, gedenkt Ruanda der über800.000 Opfer des Völkermords. Selbst 25 Jahre nach den Taten lastetdieser Genozid immer noch schwer auf der ruandischen Bevölkerung. EinDrittel der Bevölkerung leidet weiterhin unter posttraumatischenBelastungsstörungen. Die gemeinnützige Organisation HandicapInternational (HI) hat direkt nach dem Völkermord mit Hilfsprojektenbegonnen und hat seitdem mehr als 25.000 Betroffene psychologischunterstützt. Darunter ist auch Jacques, 63 Jahre und Witwer. Er hatseine Frau und seine fünf Kinder während des Völkermords verloren undnimmt an einer Gruppentherapie teil.Innerhalb von 100 Tagen wurden ab April 1994 in Ruanda über800.000 Menschen - Männer, Frauen und Kinder - getötet. Viele weiterewurden geschlagen und gefoltert. Diese sinnlose Gewalt hinterließtiefe Wunden, die auch 25 Jahre danach noch nicht verheilt sind. Rundein Drittel der Überlebenden des Völkermords leidet seither unterposttraumatischen Belastungsstörungen. Mehr als ein Fünftel derBevölkerung ist von wiederkehrenden Depressionen betroffen.Anlässlich des Jahrestages durchleben viele Opfer erneut ihr Leid"Im Alltag unterdrücken die Betroffenen oft ihre Traumatisierungdurch den Völkermord", erklärt Chantal Umurungi, Koordinatorin derProjekte für psychische Gesundheit von HI in Ruanda. "Doch währendder Phase der Gedenkmonate kommen die Erinnerungen, Gefühle undEmotionen wieder an die Oberfläche. Die Opfer werden mit ihremeigenen Leid konfrontiert. Die Menschen sprechen darüber und das hatgroße Auswirkungen. Es kann passieren, dass sie Panikattacken oderden Verlust von geliebten Menschen noch einmal durchleben. DieNachwirkungen sind bis heute spürbar. Es ist essentiell, dass sichdie Menschen in dieser Zeit des Leids gegenseitig unterstützen. Esist sehr befreiend, Gefühle zu teilen." Jacques nimmt an denTherapiesitzungen regelmäßig teil: "Ich bin der einzige Mann indieser Gruppe voller Frauen. Ich hatte keine Lebensmotivation mehr,aber jetzt stelle ich Kleidung und traditionelle Instrumente her undverkaufe sie anschließend auf dem Markt. Heute habe ich wieder einZiel im Leben", sagt er dankbar.Unterstützung durch Gruppentherapien und SelbsthilfegruppenAuch Nifwa, 35 Jahre und ehemals Prostituierte, geht es durch dieTherapie viel besser. Sie hatte während des Völkermords ihre Elternverloren und landete mit 12 Jahren in der Prostitution, da sie ihrebeiden kleinen Brüder versorgen musste. "Dank der Gruppengesprächekonnte ich meine Gefühle aussprechen. Das hatte ich vorher noch niegemacht. Seither habe ich weniger Alpträume und führe ein sozialeresLeben. Ich arbeite auf dem Markt und verkaufe Obst und Gemüse."Allein im Jahr 2018 nahmen mehr als 5.800 Opfer an psychosozialenAktivitäten von HI teil, die ihnen helfen, die traumatischenErlebnisse zu überwinden. HI arbeitet vor allem mit dem Ansatz dergemeindebasierten Therapie: Die Organisation bietet Gesprächsgruppenan, in denen sich Menschen frei äußern und über ihre Traumatisierungsprechen können. Die Gespräche werden von Psychologen oderGemeindefreiwilligen begleitet. In Selbsthilfegruppen finden siezudem die Kraft, gemeinsame Geschäftsideen umzusetzen, wie zumBeispiel eine Tierzucht oder kleine Läden. Diese stärken ihrSelbstvertrauen und ihre Eigenständigkeit.Teufelskreis aus Gewalt und psychischen ProblemenHI kümmert sich außerdem um die indirekten Folgen des Genozids:"Die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit hat auch weitereProbleme verstärkt, zum Beispiel Drogenmissbrauch, Gewalt, riskantesSexualverhalten und Ehekonflikte. Das lässt Familien auch verarmenund schwächt die sozialen Bindungen. Handicap International willdiesen Teufelskreis aus Gewalt und psychischen Problemendurchbrechen, indem wir auch hier mit Gesprächsgruppen arbeiten.Dadurch können Menschen ihre Gefühle mitteilen und neue Brückenbauen", fügt Chantal Umurungi hinzu.Über Handicap InternationalHandicap International ist eine unabhängige gemeinnützigeOrganisation. Sie unterstützt weltweit Menschen mit Behinderung undandere besonders schutzbedürftige Menschen, um derenLebensbedingungen zu verbessern. HI hilft bei Armut und sozialerAusgrenzung, bei Konflikten und Katastrophen. Die Grundpfeiler ihrerArbeit sind Menschlichkeit und Inklusion. Auf völkerrechtlicher Ebenekämpft die Organisation gegen die Missachtung der Menschenrechte, denGebrauch von Landminen und Streubomben sowie Bombenangriffe auf dieZivilbevölkerung. Handicap International Deutschland ist Mitglied derglobalen Organisation Humanity & Inclusion (ehem. HandicapInternational), das die Umsetzung der Programmarbeit verantwortet. HI ist eines der sechs Gründungsmitglieder der Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL), die 1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat.