Rritual Superfoods gibt Mai-Bestellungen bekannt

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, 10. Juni 2021 – Rritual Superfoods Inc. („Rritual“ oder die „Gesellschaft“) (CSE: RSF) (FSE: 0RW) (OTC: RRSFF) gibt bekannt, dass in der letzten Maiwoche Bestellungen im Gesamtwert von CAD 306.000 eingegangen sind und die Waren nun an die Kunden ausgeliefert werden.

„Wir sind äußerst erfreut, dass wir in dem ersten Monat, in dem wir voll in Betrieb sind, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung