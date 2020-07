Rr Donnelley & Sons: Meinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Donnelley":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Rr Donnelley & Sons, die im Segment "Kommerzielles Drucken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 13.07.2020, 22:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 1.21 USD.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Rr Donnelley & Sons entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -41,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Rr Donnelley & Sons damit 47,65 Prozent unter dem Durchschnitt (6,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 4,9 Prozent. Rr Donnelley & Sons liegt aktuell 46,34 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Rr Donnelley & Sons beträgt bezogen auf das Kursniveau 13,07 Prozent und liegt mit 8,27 Prozent über dem Mittelwert (4,8) für diese Aktie. Rr Donnelley & Sons bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Rr Donnelley & Sons mit einem Wert von 1,17 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 45,63 , womit sich ein Abstand von 97 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

