Royaler Besuch im Kanzleramt: Angela Merkel empfängt Deutschlands Apfelköniginnen zum Apfelkabinett (FOTO)

Berlin (ots) -Fünf Regentinnen der bedeutendsten deutschen Apfel-Anbaugebietesorgten heute für einen vitaminreichen Auftakt derRegierungsgeschäfte - mit körbeweise knackig-frischen Äpfeln. Für denRest der Nation gibt es ein köstliches Apfel-Porridge-Rezept.Anlässlich des alljährlichen Apfelkabinetts im Bundeskanzleramtempfing Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Apfel- undBlütenköniginnen aus fünf verschiedenen Anbaugebieten Deutschlands.Gekleidet in die traditionellen Trachten ihrer Heimatregionen hattendie royalen Apfel-Repräsentantinnen ein besonderes, wenn auch nichtunerwartetes Gastgeschenk im Gepäck: rund 320 Kilogrammbeziehungsweise 2000 Stück der beliebtesten heimischen Apfelsorten.Darunter den saftigen und sehr beliebten Elstar, die süßen SortenJonagold und Jonagored, sowie den aromatisch-würzigen Holsteiner Coxund die Lieblings-Apfelsorte der Kanzlerin, den grünen Boskoop. EinApfel, an dem Kanzlerin Merkel insbesondere die ausgeprägte Säure unddas feste Fruchtfleisch schätzt!Hier regiert der ApfelDas "Apfelkabinett", das auf eine Initiative derErzeugerorganisationen zurückgeht, gibt es bereits seit 1976. Einetraditionsreiche Veranstaltung also, bei der Bundeskanzlerin AngelaMerkel und die Bundesministerinnen und -minister Olaf Scholz(Finanzen), Julia Klöckner (Ernährung und Landwirtschaft), Jens Spahn(Gesundheit), Annegret Kramp-Karrenbauer (Verteidigung), PeterAltmaier (Wirtschaft und Energie) und viele mehr nicht nur dieApfel-Hoheiten aus Niedersachsen, Baden-Württemberg, Sachsen undSachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, sondern auchdie ersten erntefrischen Äpfel aus deren Anbauregionen begrüßten. Einwillkommener Snack für den Start in den Tag oder auch als Snackzwischendurch, der viele wertvolle Inhaltsstoffe enthält und einoptimaler Energie- und Vitaminlieferant ist - und zwar das gesamteJahr über. Denn dank modernster Lagertechnologie kann dasknackig-frische Obst ganzjährig genossen werden.Für den Präsidenten des Deutschen Raiffeisenverbands, Franz-JosefHolzenkamp, ist diese traditionsreiche Veranstaltung eineHerzensangelegenheit: "Es ist uns eine Ehre, schon seit über 40Jahren auf höchster politischer Ebene, den Beginn der deutschenApfelsaison einläuten zu dürfen. Im Rahmen eines sprichwörtlichen"Sonderkabinetts mit Biss" gibt es für die Kabinettsmitglieder nichtnur einen gesunden Snack, sondern vor allem geschmacklich,überzeugende Argumente, die für die Qualität der hiesigen Erzeugnissesprechen. Und gute Gründe, sich für frisches Obst aus deutschenAnbauregionen zu entscheiden liefern wir gleich mit. Zum Beispiel diekurzen Lieferwege, die hohen Standards beim Anbau oder auch, dass manmit seinem Kauf die Wirtschaft im ländlichen Raum unterstützt."Äpfel hoch im KursFür 2019 wird eine gute, wenn auch geringere Erntemenge als imRekordjahr 2018 erwartet. Sehr zur Freude der deutschen Verbraucher.Denn die sind zu 86 Prozent Apfelkäufer und Äpfel hierzulande die Nr.1 im Obst-Ranking.* Durchschnittlich 15,6 Kilo des Kernobstverbrauchsgingen im vergangenen Jahr allein auf das Konto eines jeden deutschenPrivathaushalts. Das macht rund 104 Äpfel pro Haushalt oder rund 52Äpfel pro Person. Apfelliebhaber haben dabei die Qual der Wahl: Dennder Handel bietet im Schnitt ein Sortiment von etwa 15 verschiedenenApfelsorten. Den Spitzenplatz in der Rangliste der beliebtesten Äpfelbelegt seit Jahren in Folge der aromatisch-saftige Elstar. Auf ihnentfallen im Schnitt ca. 17 Prozent der gesamten Absatzmenge. Platzzwei belegt der süß-säuerliche Braeburn mit rund 13 Prozent. Esfolgen der süße Gala mit rund 12 Prozent und die fein-säuerlichenJonagold und Jonagored mit knapp 10 Prozent. Auf dieses Quintettentfällt dementsprechend auch ein Großteil der deutschen Produktion.*(*Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) & GfKHaushaltspanels)Regional, saisonal, optimalMarina Tajger vertrat das Alte Land. Julia Heimgartner aus derRegion Bodensee repräsentierte Baden-Württemberg und Nane Coorßen dasBundesland Mecklenburg-Vorpommern. Elisabeth Geithel war für denFreistaat Sachsen sowie Sachsen-Anhalt und Jasmine Lasch fürBrandenburg dabei. Und sie alle sind sich einig: "Es gibt viele guteGründe, sich für frisches Obst aus deutschen Anbauregionen zuentscheiden. Zum Beispiel die kurzen Lieferwege und die hohenStandards beim Anbau. Außerdem schmecken frische Äpfel aus der Regioneinfach besser!"