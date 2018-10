Royal Nickel Corporation Aktie: Da muss noch mehr kommen!

Nachdem die Royal Nickel Corporation in den letzten Tagen nicht mehr mit Sensationsmeldungen aufwarten konnte, ging es mit der Aktie des Unternehmens immer weiter bergab. Der Trend konnte am Freitag zwar mit Zugewinnen in Höhe von 6,43 Prozent kurzfristig aufgehalten werden. Doch eine Trendwende ist das noch nicht. Auf Wochensicht notieren die Anteile mit 12,1 Prozent noch immer mehr als deutlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.