Royal Nickel Corporation Aktie: Bleibt die Aktie stabil?

Bei der Aktie der Royal Nickel Corporation zeigt sich in der laufenden Woche eine gewisse Schwäche. Am Montag ist der Titel zunehmend unter Druck geraten, konnte Teile der Verluste am Dienstag mit Gewinnen von 2,77 Prozent aber wieder ausgleichen. Positiv zu werten ist, dass das Papier sich bisher relativ stabil über der Marke von 0,50 Euro hält.

Ein Beitrag von Robert Sasse.