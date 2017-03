London (ots/PRNewswire) -Der "Rote Drache von Wales" auf Gold- und Silberanlagemünzen derRoyal MintEine spektakuläre Interpretation des Wappentiers "Roter Drache vonWales" wird auf einer Reihe von Anlagemünzen zu sehen sein, die aufhttp://www.royalmintbullion.com direkt von der Royal Mint erworbenwerden können.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/480113/Royal_Mint.jpg )Die Münzreihe The Queen's Beasts (die Tiere der englischenKönigin) zelebriert zehn Wesen, die über hunderte von Jahren hinwegauf den britischen Königswappen erschienen sind, und wird von dem ausWales stammenden Münzdesigner der Royal Mint, Jody Clark, entworfen.Er ist besonders als Schöpfer des jüngsten Münzporträts derenglischen Königin bekannt, das nicht nur auf der Bildseite dieserAnlagemünzen zu sehen ist, sondern auch auf allen im VereinigtenKönigreich im Umlauf befindlichen Währungsmünzen und Gedenkmünzen.Jody meinte dazu: "Es ist ein großartiges Gefühl, dass meineMotive für beide Münzseiten ausgewählt wurden. Als Münzdesigner derRoyal Mint habe ich die Möglichkeit, sowohl an den technischenAspekten der Münzprägung als auch an der kreativen Seite zu arbeiten,daher fühlt sich jede Münze von Anfang bis Ende wie ein persönlichesProjekt an.""Ich habe die Ursprünge der Wappenkunde und Wappenzeichenerforscht und wollte das Gefühl der Stärke und des Mutes nachbilden,das die Tiere zum Ausdruck bringen sollten. Ich schuf ein Gefühl vonBewegung, um die Tiere wild und lebhaft wirken zu lassen, wobei dievon ihnen bewachten Schilde immer noch eine starke Präsenz haben, dasie ein wichtiger Teil der Geschichte sind."Die Motive werden ein "Tier" nach dem anderen präsentiert. DerRote Drache von Wales ist das jüngste in der Kollektion, nach derVeröffentlichung des stattlichen "Löwen von England" (März 2016) unddem "Greif Edwards III" (November 2016).Der Rote Drache schmückt die Münzen aus einer Unze und einerViertelunze 999,9 Feingold sowie eine Münze aus zwei Unzen 999,9Feinsilber. Die Tiere der englischen Königin nehmen ihren Platz imHauptanlagesortiment der Royal Mint neben der Vorzeigemünze derPrägeanstalt, dem Gold-Sovereign, und den Gold- undSilber-Britannia-Anlagemünzen sowie dem Gold- undSilberbarrensortiment der Marke Royal Mint Refinery ein und bieteneine umfassende Anlagelösung.Über den Roten Drachen von WalesDrachen gehören zu den bekanntesten mythischen Kreaturen und sindin Legenden aus der ganzen Welt zu finden. In Wales wurden siebereits in Aufzeichnungen des sechsten Jahrhunderts genannt. Der RoteDrache unter den Tieren der englischen Königin war ein Wahrzeichenvon Owen Tudor und wurde zu einem Anspruch des walisischen Erbes, densein Sohn weiterführte, der später Henry VII wurde. Die TruppenHenrys VII trugen ein Feldzeichen mit einem feuerroten Drachen beider Schlacht von Bosworth, als sich Henry die Krone von Englandsicherte. Der Drache ist rot mit einer gelben Unterseite und hält einin vier Rechtecke geteiltes Schild, das mit den Farben Rot und Goldsowie mit Leoparden versehen ist, und die Rüstung von Llewelyn apGriffith, des letzten einheimischen Prinzen von Wales. In Europawurde der Drache als furchteinflößende Kreatur, jedoch auch alsstark, weise und mächtig angesehen.Über die Tiere der englischen KöniginDiese Reihe ist von den Skulpturen der Tiere der englischenKönigin (The Queen's Beasts) inspiriert, von denen jede 2 Meter hochist und die ursprünglich von James Woodford RA für die 1953 in derAbtei Westminster abgehaltene Krönungsfeier von Ihrer MajestätKönigin Elizabeth II entworfen wurden.Die Wappentiere symbolisierten die verschiedenen Stränge derköniglichen Erblinie, die in einer jungen Frau zusammentrafen, welchezur Königin gekrönt werden würde. Jedes Tier, das in denGenerationen, die vor ihr kamen, als Wappenemblem verwendet wurde,war von den King's Beasts (die Tiere des englischen Königs) von HenryVIII inspiriert, welche immer noch die Brücke über den Graben seinesSchlosses Hampton Court Palace säumen.Heute befinden sich die Tiere der englischen Königin in KanadasNationalmuseum für Geschichte in Quebec (Canadian Museum of History),während in Portland steinerne Nachbildungen, die ebenfalls von JamesWoodford angefertigt wurden, über die Parkanlage Kew Gardens imVereinigten Königreich wachen.SpezifikationMünzname The Queen's The Queen'sThe Queen'sBeasts 2017 - Beasts 2017 -Beasts 2017 -The Red Dragon The Red Dragon TheRed Dragonof Wales (Die of Wales(Dieof WalesTiere der Tiere derTwo-Ounce Fineenglischen englischenSilver BullionKönigin 2017 - Königin 2017 - Coin(Die TiereDer Rote Drache Der Rote Drache derenglischenvon Wales) von Wales)Königin 2017 -DerRote Drachevon WalesAnlagemünze ausOne Ounce Fine Quarter-Ouncezwei UnzenGold Bullion Fine Gold BullionFeinsilber)Coin Coin (Anlagemünze(Anlagemünze aus eineraus einer Unze ViertelunzeFeingold) Feingold)Nennwert: 100 GBP 25 GBP5 GBPAusgebendeBehörde: VereinigtesKönigreichMetall 999,9 Au 999,9 Au999,9 AgGewicht: 31,21 g 7,80 g62,42 gDurchmesser: 32,69 mm 22,00 mm38,61 mmGestalter derBildseite: Jody ClarkGestalter derRückseite: Jody ClarkQualität: AnlagemünzeAbpackung Einzeln oder in Einzeln oder inEinzeln oder inRollen aus 10 Rollen aus 25Rollen aus 10Münzen erhältlich Münzen erhältlich MünzenerhältlichWeitere Informationen erhalten Sie unter http://www.royalmint.com.http://www.facebook.com/theroyalminthttp://www.twitter.com/royalmintukDie Royal Mint besitzt das Urheber- und Eigentumsrecht © an allenBildern. Die Royal Mint besitzt das Urheber- und Eigentumsrecht © an allenBildern.