Die Royal Mint lässt ihre Anlagemünzen zum Jahr des Hundes von der Leine

Llantrisant, Wales (ots/PRNewswire) -Die 'Year of the Dog'-Anlagemünzen der Royal Mint sind die neustenin der beliebten Reihe der 1.100 Jahre alten Prägeanstalt, die aufden umkämpften Anlagemünzenmarkt gebracht werden. Die Münzen zum Jahrdes Hundes treten in die sehr erfolgreichen Fußstapfen der goldenenund silbernen Anlagemünzen des Affen und des Hahns aus dem Jahr 2016bzw. 2017, die beide rund um den Globus verkauft wurden.

Chris Howard, Director of Bullion der Royal Mint, sagte: "DieRoyal Mint wurde bei beiden Anlagemünzen, sowohl der des Affen alsauch des Hahns, mit einem Verkaufserfolg verwöhnt, daher sind unsereErwartungen für das Münzangebot zum Jahr des Hundes natürlich hoch".Die lunare Sh?ngxiào-Kollektion der Royal Mint, die zu Ehren derchinesischen Sternzeichen so benannt wurde, feiert die vielfältigemultikulturelle Gesellschaft Großbritanniens und verleiht diesemantiken Brauch einen einzigartigen britischen Touch. Jedes Lunarjahrist mit einem von 12 Tieren verbunden, dessen Eigenschaften denMenschen, die in diesem Jahr geboren wurden, zugeordnet werden. DasJahr des Hundes beginnt am 16. Februar 2018.Es ist traditionell eine Zeit, in der Andenken und Geldgeschenkein roten Briefumschlägen ausgetauscht werden, die gute Wünsche fürdie Gesundheit, den Wohlstand und den Erfolg des Beschenktensymbolisieren.Die Designerin der Münzen, Wuon-Gean Ho ist eine Künstlerin undGrafikerin, die in London lebt und arbeitet. Ihre Arbeiten für dieRoyal Mint stützen sich auf ihre britisch-chinesische Herkunft undihre Erfahrungen als Künstlerin und voll ausgebildete Tierärztin."Der von mir dargestellte Hund ist ein Mischling, etwa ein WestHighland White Terrier gekreuzt mit einem Jack Russell. Ich wolltedie Energie und Ausgelassenheit eines gedrungeneren Hundes zeigen.Terrier sind vergnügt, voller Leben, sehr verspielt, haben eineschnelle Auffassungsgabe, sind sehr loyal und haben eine großePersönlichkeit", sagte Wuon-Gean.Die lunaren Anlagemünzen der Royal Mint werden in limitierterAuflage aus einer Unze 999,9 Feingold (8.888 Münzen) und einer Unze999 Feinsilber (138.888 Münzen) geprägt und sind in Rollen zu 10 oder25 Münzen erhältlich, abhängig vom gekauften Edelmetall. Die Münzensind auch einzeln erhältlich.Für weitere Informationen bezüglich des Produkts oder derVerfügbarkeit besuchen Sie bitte http://www.royalmintbullion.com oderkontaktieren Sie einen von Royal Mint zugelassenen Vertriebspartnerin Deutschland.*- Anlage Gold Auragentum Coin Invest Degussa Pro AurumUnter http://www.royalmintbullion.com sind die Münzen aufEinzelhandelsbasis erhältlich.Über die KünstlerinWuon-Gean Ho ist eine Künstlerin und Grafikerin, die in Londonlebt und arbeitet. Ihre Arbeiten für die Royal Mint stützen sich aufihre britisch-chinesische Herkunft und ihre Erfahrungen alsKünstlerin und voll ausgebildete Tierärztin.SpezifikationLunar Year Lunar Year ofof the Dog the Dog 20182018 UK One UK One OunceOunce Silver Gold BullionBullion Coin Coin (Jahr(Jahr des des HundesHundes 2018 2018britische britischeAnlagemünze Anlagemünzeaus einer aus einerUnze Silber) Unze Gold)Nennwert: 2 GBP 100 GBPAusgebende Behörde: Vereinigtes KönigreichMetall: 999 Ag 999,9 AuGewicht: 31,21 g 31,21 gDurchmesser: 38,61 mm 32,69 mmGestalter der Bildseite: Jody ClarkGestalter der Rückseite: Wuon Gean HoQualität: Anlagemünze AnlagemünzePrägung in limitierterAuflage: 138.888 8.888

Original-Content von: The Royal Mint, übermittelt durch news aktuell