Die Royal Mint feiert 50 Jahre Spaß mit einer neuen Gedenkmünzensammlung mit den Mr. Men Little Miss Characters

London (ots/PRNewswire) - Die Royal Mint, die Original Maker of UK coins, hat heute eine Gedenkmünzensammlung lanciert, um 50 Jahre Spaß mit einigen der Mr. Men Little Miss-Figuren zu feiern.Die Gedenkmünzensammlung Mr. Men Little Miss zeigt Mr. Happy, Little Miss Sunshine und Little Miss Giggles mit Mr. Strong auf einer GBP5-Krone. Alle drei Münzdesigns wurden exklusiv von Adam Hargreaves, Sohn des Schöpfers Roger Hargreaves, entworfen, um das 50-jährige Jubiläum der Figuren zu feiern. Die Stempelglanz-Ausgabe der Münze zeigt die neuesten Farbdrucktechniken, die die Mr. Men Little Miss-Figuren in lebhafter Farbe zeigen - und ihre lebendige Persönlichkeit festhalten. Die Royal Mint wird auch versteckt 50 goldene Mr. Tickle Tickets unter allen drei der Farbe brillant unzirkuliert Gedenkmünzen. Jeder Kunde, der ein goldenes Mr Tickle Ticket findet, hat Anspruch auf ein Mr Men and Little Miss Preispaket.Clare Maclennan, Divisional Director of Commemorative Coin bei der Royal Mint, sprach mit Adam Hargreaves in einem Zoom-Call, wo sie die Entwürfe und Charaktere diskutierten, die Aufregung um Mr. Men Little Miss mit 50 Jahren und welche Schritte die Royal Mint unternimmt, um eine Münze zu produzieren, die einen solchen Anlass feiert.Clare kommentiert: "Jedes Jahr feiern wir britische Ikonen, Jubiläen und Momente aus der Geschichte auf Gedenkmünzen, und das ist eine lustige Neuigkeit in der Sammlung. Mit diesem Jahr zum 50. Jahrestag seit der Einführung der Mr. Men Little Miss-Figuren in die Welt fühlte es sich richtig an, die liebenswerten Charaktere auf ihren eigenen Gedenkmünzen zu feiern."Alle drei Münzdesigns wurden exklusiv von Adam Hargreaves entworfen, dem Sohn von Roger Hargreaves, dem ursprünglichen Schöpfer und Illustrator der Mr. Men Little Miss. Ich hatte das Vergnügen, mit Adam in einem kürzlichen Zoom-Anruf zu plaudern und es war brillant, sein positives Feedback zum Bereich zu hören."Adam Hargreaves, Sohn von Roger Hargreaves, Hauptautor und Illustrator von Mr. Men and Little Miss und Designer der Mr. Men Little Miss Gedenkmünzsammlung, sagte: "Es ist eine absolute Ehre, nicht nur die Spielfiguren von Mr. Men Little Miss auf offiziellen britischen Gedenkmünzen zu haben, sondern auch die Möglichkeit zu haben, die Designs zu erstellen, die auch auf den Münzen zu sehen sind. In den letzten 50 Jahren sind Mr. Men Little Miss-Figuren zu einem globalen Liebling unter vielen geworden und ich freue mich, 50 Jahre Spaß mit der Royal Mint zu feiern und ich hoffe, Fans der Mr. Men Little Miss-Serie werden mit dieser Gedenkmünze genauso begeistert sein So wie ich bin."Die Mr. Men Little Miss-Bücher, die 1971 von dem erfolgreichen Illustrator Roger Hargreaves geschaffen wurden, und ihre stetig wachsende Welt des 'Happylandes' sind unter vielen zu einem globalen Liebling geworden. Die Inspiration kam in Form einer einfachen Frage: Wie sieht ein Kitzel aus? Die Antwort war Herr Tickle, der heute einer von mehr als 90 Charakteren in einer stetig wachsenden Sammlung ist, die in mehreren Sprachen in mehr als 24 Ländern auf der ganzen Welt gelesen wird. Heute werden die Mr. Men Little Miss Charaktere von Rogers Sohn Adam illustriert, der mit jedem weiteren Jahrzehnt eine neue Generation von Fans fesselt.Zur weiteren Feier des 50-jährigen Bestehens von Mr. Men Little Miss hat auch Special Guest Little Miss Inventor die Verantwortung als Virtual Tour Guide bei The Royal Mint Experience übernommen. Während die Tür der Royal Mint Experience vorübergehend geschlossen bleibt, können Kunden praktisch hinter die Kulissen der Royal Mint gehen, um zu erfahren, wie die Münzen in ihren Taschen hergestellt werden.Die erste Münze der Serie besteht aus Mr. Happy und ist als Gold- und Silberproof-Edition sowie als Stempelglanz-Edition und als Spezialdruck-Stempelglanz-Edition erhältlich, exklusiv erhältlich bei der Royal Mint. Besuchen Sie www.royalmint.com/MrMen, um die vollständige Reihe von Gedenkmünzen zu sehen. Die Münze wird nicht in den allgemeinen Umlauf kommen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1436943/TRM_Mr_Men_Coin.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1358049/The_Royal_Mint_Logo.jpgPressekontakt:+44 (0)20 3588 9700royalmint@hopeandglorypr.comOriginal-Content von: The Royal Mint, übermittelt durch news aktuell