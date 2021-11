Royal Mail Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Mail":

Für die Aktie Royal Mail stehen per 26.11.2021, 22:57 Uhr 507.6 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Royal Mail zählt zum Segment "Luftfracht und Logistik".

Die Aussichten für Royal Mail haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Royal Mail in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Royal Mail haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Royal Mail bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Royal Mail wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Royal Mail auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 3,35 % ist Royal Mail im Vergleich zum Branchendurchschnitt Luftfracht und Logistik (9,42 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 6,07 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.