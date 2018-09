Royal London wählt Smart by GEP® Beschaffungssoftware aus

- Die größte gegenseitige Lebensversicherungs-,Rentenversicherungs- und Investmentgesellschaft in Großbritannienentscheidet sich für die einheitliche Beschaffungssoftwareplattformvon GEP als vollständige Source-to-contract-LösungClark, New Jersey (ots/PRNewswire) - GEP, ein führender Anbietervon Beschaffungssoftware und Beschaffungsdienstleistungen fürFortune-500- und Global-2000-Unternehmen weltweit, kündigte heute an,dass Royal London, die größte gegenseitige Lebensversicherungs-,Rentenversicherungs- und Investmentgesellschaft in Großbritannien,sich für die SMART by GEP®-Beschaffungssoftware entschieden hat, beider es sich um die branchenweit führende cloud-nativeSoftware-Plattform für Einkaufs-, Beschaffungs- undAusgabenmanagement handelt.Royal London mit Sitz in der City of London ist das neuestemarktführende Unternehmen, das die einheitlicheBeschaffungssoftwareplattform SMART by GEP einführt und das dasSystem vollständig für source-to-contract (https://www.smartbygep.com/procurement-software/source-to-contract-software)-(S2C)-Vorgänge,einschließlich Ausgabenanalyse, Einsparungsmanagement, Einkauf,Vertragsverwaltung und Lieferantenverwaltung verwenden wird.Ben Jefferey, Einkaufsleiter bei Royal London sagte: "Nach einemumfangreichen Auswahlprozess haben wir uns für eine Zusammenarbeitmit GEP entschieden, da wir glauben, dass diese eine Lösung bieten,mit der wir unser Einkaufsangebot deutlich verbessern können.Durch diese Zusammenarbeit wird es uns möglich sein, durch bessereMöglichkeiten und Ausgabenanalysen, besseren Markteinblick, straffereVergabeverfahren, verbesserte Vertragsübersicht, erhöhtesRisikomanagement und letztlich eine bessere Erfahrung für Lieferantenund Dritte, im gesamten Einkaufszyklus höhere Wirkungsgrade zuerzielen."Bei der einheitlichen Source-to-order-Softwareplattform von SMARTby GEP handelt es sich um eine vollständige Beschaffungsplattform,die alle Funktionen der Beschaffung in einem Produkt vereint, dasnativ Cloud-, Touch- und mobile Technologien unterstützt. SMART byGEP setzt Cloud-Economics ein, um eine Lösung zu bieten, die dieschwierigsten Verarbeitungsanforderungen der Fortune-500 undGlobal-2000-Kunden von GEP einfach behandelt, während die belastendenInfrastruktur- und Supportkosten eliminiert werden.SMART by GEP kann einfach eingerichtet, eingesetzt und verwendetwerden, ohne dass umfassende Schulungen notwendig sind. AlleGEP-Produkte sind plattformunabhängig (sie funktionieren mit SAP,Oracle oder allen anderen großen Warenwirtschafts- oderDatenbankprogrammen). Mit dem hervorragenden Support und seinemService ist GEP ein Branchenführer im Bereich Kundenzufriedenheit.SMART by GEP bietet eine vollständige Source-to-order-Funktion aufeiner benutzerfreundlichen, cloud-nativen Plattform, zusammen miteiner Ausgabenanalyse, Einkauf, Vertragsverwaltung,Lieferantenverwaltung, Procure-to-pay, Verwaltung vonKosteneinsparungsprojekten und Tracking von Kosteneinsparungen,Rechnungsstellung und sonstigen zugehörigen Funktionen. Diepreisgekrönte Saas-basierte S2P-Plattform ist nativ in den Bereichenvon Touch- und mobile Technologien, wodurch die Nutzer dieMöglichkeit haben, überall, jederzeit und auf jedem Gerät zuarbeiten.Informationen zu GEPGEP unterstützt internationale Unternehmen dabei, effizienter undeffektiver zu arbeiten, Wettbewerbsvorteile zu erzielen, ihreRentabilität zu steigern und den Geschäfts- und denStakeholder-Wert zu maximieren.Frische Ideen, innovative Produkte, unübertroffenes Know-how indem Bereich und auf dem Gebiet sowie intelligente, leidenschaftlicheMenschen: so schafft und bietet GEP einheitliche Geschäftslösungenmit beispielloser Bandbreite, Leistung und Effizienz.Als Leader im Gartner Magic Quadrant und Best Provider bei denWorld Procurement Awards und den EPIC Procurement Excellence Awardswird GEP von Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, SpendMatters, PayStream und Ardent Partners regelmäßig als Pionier undFührer geehrt.GEP ist auch führend im Bereich betreuteBeschaffungsdienstleistungen (Outsourcing der Beschaffung) für dieEverest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS und IAOP. Des Weiteren stuftALM Intelligence, das führende Forschungsunternehmen im BereichUnternehmensberatung, GEP als führend im BereichBeschaffungsstrategie und Lieferketten-Beratung ein.Mit 14 Büros und Betriebszentralen in Europa, Asien und in derRegion Amerika unterstützt das in Clark, New Jersey ansässigUnternehmen GEP Unternehmen weltweit bei der Umsetzung ihrerstrategischen, operativen und finanziellen Ziele. WeitereInformationen über unser umfassendes Angebot an strategischen undVerwaltungsdienstleistungen finden Sie unter www.gep.com. WeitereInformationen über SMART by GEP, unsere einheitliche, cloud-nativeSource-to-pay-Plattform, finden Sie unter www.smartbygep.com.Pressekontakt:Al GirardiVice President, Marketing & Analyst RelationsGEPTelefon: +1 732-382-6565E-Mail: al.girardi@gep.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/518346/GEP_Logo.jpgOriginal-Content von: GEP, übermittelt durch news aktuell