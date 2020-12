Royal Helium gibt Erhöhung seiner Privatplatzierung auf 5 Millionen Dollar bekannt

Quelle: IRW Press

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.

SASKATOON, SASKATCHEWAN – (Cision – 9. Dezember 2020) Royal Helium Ltd. („Royal“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: RHC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und ein Agentenkonsortium unter der Leitung von Cormark Securities Inc. (zusammen die „Agenten“) sich darauf geeinigt haben, das Volumen der am 30. November 2020 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung