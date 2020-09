Royal Helium erhält neue Heliumgenehmigungen für 321 km2 Fläche in Saskatchewan

Quelle: IRW Press

SASKATOON, SASKATCHEWAN – 21. September 2020. Royal Helium Ltd., („Royal“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: RHC) gibt bekannt, dass das Unternehmen Heliumgenehmigungen für eine zusätzliche Fläche von 32.166 Hektar (321 Quadratkilometer) in der südöstlichen Hälfte des Grundbesitzes von Royal in Saskatchewan erhalten hat, wo sich die Gesamtfläche der Heliumpachten und genehmigten Konzessionen nun auf rund 4.320 Quadratkilometer beläuft. Das Projekt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung