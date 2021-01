Royal Helium bohrt zweites Heliumbohrloch bei Climax

Quelle: IRW Press

Saskatoon (Saskatchewan), 28. Januar 2020. Royal Helium Ltd. (TSX-V: RHC) („Royal“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Helium-Explorationsbohrloch Climax-2 am 26. Januar bis in eine Zieltiefe von 2.600 Metern gebohrt wurde und dabei die Formation Deadwood anpeilte – eine Sand- und Schiefersequenz, die bekanntermaßen in Saskatchewan Helium produziert. Climax-2 wird das zweite von drei Bohrlöchern in die große ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



