Royal Dutch Shell – wann wird die Dividende erhöht?

wer auf der Suche nach einer hohen und verlässlichen Dividendenrendite ist, kommt um das Papier von Royal Dutch Shell nicht herum. Satte 5,7 Prozent p.a. beträgt diese auf dem aktuellen Kursniveau. Da müssen Dividendenjäger schon länger suchen, bis sie eine vergleichbare Rendite finden. Denn neben der Höhe der Ausschüttung erfreut das Unternehmen seine Aktionäre auch mit einer soliden Stabilität bei der Dividende pro Aktie.

Keine Erhöhung seit drei Jahren

Aber das Bessere ist ja bekanntlich des Guten Feind. So stammt die letzte Anhebung der Dividende bei Royal Dutch Shell aus dem Jahre 2014. Damals wurde die Quartalsdividende von 0,45 auf 0,47 US-Dollar pro Aktie angehoben. Seitdem herrscht Stillstand auf hohem Niveau. Natürlich machten die niedrigen Ölpreise insbesondere in den Jahren 2014 und 2015 allen Ölaktien das Leben schwer, an eine Erhöhung der Dividende war da kaum zu denken.

Mittlerweile haben sich die Ölpreise von ihren Tiefstständen Anfang 2016 aber deutlich erholt. Die Dividende bei Shell zog jedoch bisher noch nicht wieder an. Die Konkurrenz wie beispielsweise Chevron oder Total machen es vor, seit Ende 2016 bzw. Mitte 2017 wurde die Dividende wieder leicht angehoben. Zwar jeweils nur um einen Cent pro Quartal, aber immerhin.

So sind für viele Investoren die jüngsten Nachrichten, dass Royal Dutch Shell seine Dividende wieder komplett in bar ausschütten wird, nur bedingt gute Nachrichten. Denn immerhin bestand auch vorher schon die Möglichkeit die Dividende zu 100 Prozent in bar zu kassieren, denn der Anleger hatte die Wahl zwischen Barausschüttung und Auszahlung in Aktien. So hätten sich insbesondere wohl viele Privatanleger über eine kleine Dividendenerhöhung mehr gefreut. Auf der anderen Seite ist das Jammern bei knapp sechs Prozent zuverlässiger Rendite pro Jahr natürlich ein Klagen auf hohem Niveau.

Ein Beitrag von Sebastian Steyer.