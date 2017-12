Royal Dutch Shell: Mit voller Kraft voraus!

Liebe Leser,

Royal Dutch Shell hat erneut steigende Kurse vermeldet. Charttechniker gehen inzwischen davon aus, dass die Aktie sich auf dem Weg in Richtung früherer Tops befindet und zumindest über ein Potenzial von 10 % verfügt. Dann wäre sogar die Überwindung einer wichtigen Hürde möglich – was weitere Kräfte freisetzen könnte. Im Detail: Die Aktie gewann am Donnerstag zwischenzeitlich fast 1 % hinzu. Dies ist allerdings nicht entscheidend. Übergeordnet befindet sich der Öltitel ohnehin im langfristigen Aufwärtstrend. Dabei konnte nun auf Höhe von 26 Euro eine wichtige Unterstützung noch einmal bestätigt werden. Der Kurs drehte nach oben ab und erreichte im Tagesverlauf 27 Euro.

Aufgrund dieser Dynamik und des bestätigten Aufwärtstrends sind die Kurse nun in der Lage, auch das 2-Jahres-Hoch bei 27,92 Euro vom 7. November wieder einzufangen, meinen die charttechnischen Spezialisten. Darüber warte dann das 3-Jahres-Hoch bei 29,54 Euro sowie das 15-Jahres-Top bei 31,19 Euro. Das Potenzial ist demnach ausgesprochen groß.

Wirtschaftlich orientierte Analysten sind zu 85 % davon überzeugt, die Aktie sei ein Kauf. Dieser Wert war schon höher. 10 % wollen derzeit halten und 5 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Alles im Lot!

Technische Analysten meinen, die Aktie sei in jeder Hinsicht im Aufwärtstrend. Aus einem Abstand von 8,38 % zum GD200 lasse sich ein Kaufsignal ableiten!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.