Royal Dutch Shell: Der steigende Ölpreis fördert die Rallye!

In den Sommermonaten ging die Royal Dutch Shell-Aktie in eine ausgeprägte Korrektur über, nachdem der Kurs bis Ende Mai auf ein neues 12-Monatshoch bei 31,38 Euro angestiegen war. Das Tief dieser Konsolidierung wurde erst am 7. September bei 27,00 Euro ausgebildet.

Hier meldeten sich die Käufer zurück und initiierten eine neue Aufwärtsbewegung. Diese ließ den Kurs zunächst bis an die 50-Tagelinie bei 28,32 Euro steigen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.