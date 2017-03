Royal Dutch Shell ist im neutralen Bereich!

Liebe Leser,

die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen haben in der letzten Woche sicher die Anleger von Royal Dutch Shell, denn die Aktie ist in den vergangenen Tagen um wichtige Marken herum geschwankt. Frank Holbaum hat sich dies in der letzten Woche genauer angeschaut.

Die fundamentale Analyse! Hier tut sich nicht besonders viel und die Dividendenrendite bleibt mit mehr als 5 % für Neueinsteiger sehr hoch. Der Erfolg hängt also auch davon ab, ob der Ölpreis entscheidend steigt. Aktuell passiert hier nichts und die Sorte WTI hat sich bei knapp unterhalb von 50 Dollar etabliert.

Die technische und charttechnische Analyse! Hier gilt der Wert derzeit als „neutral“ und nachdem die Aktie die kurzfristigen Aufwärtstrends nicht mehr halten konnte, kämpft sie nun dagegen an, unter den sogenannten „GD200“, das Signal für langfristige Trends, zu rutschen. Nach den jüngsten Kursentwicklungen beträgt das Polster allerdings nur gut 3 % und es könnten größere Kämpfe zu erwarten sein. Die Kurse verlaufen entlang einer vom Top bei 28,28 Euro ausgehenden Abwärtstrendgeraden und solange die Notierungen diese Abwärtstrendgerade nicht nach oben durchkreuzen, wird es wohl auch keinen Ausbruch geben.

Kann sich Royal Dutch Shell aus diesem neutralen Bereich befreien und mit positiven Kursverläufen punkten? Wir bleiben für Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.