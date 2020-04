Royal Dutch Shell: Wertvoller als Hype-Aktien wie Ballard oder Carnival

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival":

Der Wert von Royal Dutch Shell ist derzeit an den Börsen etwas unterschätzt, meinen Analysten. Das Unternehmen sei deutlich wertvoller als all die Hype-Titel wie Ballard Power, wie Carnival oder auch BioNTech aus der Biotechnologie. Es sei interessant zu sehen, wie schnell sich der Wind drehen dürfte. Denn Royal Dutch Shell ist weiterhin einer der großen Dividendenwerte an den Märkten. Dies ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung