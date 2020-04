Royal Dutch Shell: Was ist jetzt zu tun?

Royal Dutch Shell ist in den vergangenen Tagen unter die Räder geraten. Verwunderlich, denn das Unternehmen dürfte vor allem als Dividendenstar gelten und damit in den kommenden Wochen für gute Laune sorgen. Zudem: Royal Dutch Shell wird am 30. April über das erste Quartal berichten. So schlimm, wie der Markt offenbar fürchtet, dürften die Ergebnisse nicht sein. Immerhin wird dann auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung