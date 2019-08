Royal Dutch Shell, W. P. Carey und MercadoLibre: Meine 3 größten Aktienpositionen – auch etwas für dich?

Je nachdem, wie man sich als Investor definiert, dürfte das Portfolio in die eine oder die andere Richtung gehen. Wer sich beispielsweise als Einkommensinvestor im Ruhestand definiert, wird wohl eher bekannte und defensive Dividendenaktien in seinen Reihen führen. Wer hingegen eher in Wachstumsaktien investiert, hält hingegen eher Aktien von kleineren, unbekannteren, dafür aber chancenreicheren Unternehmen. Wobei natürlich auch viele andere Ausprägungen möglich sind.

Mit meinen Portfolios versuche ich stets, das Beste aus zwei Welten zu erzielen: Einerseits setze ich stark auf zuverlässige und natürlich auch wachsende Dividendenaktien. Andererseits jedoch auch zu einem gewissen Teil auf Wachstumsaktien, die einen gewissen Renditekick ermöglichen sollen.

Selbst die Portfolioaufteilung bei meinen drei größten Aktienpositionen spiegelt das gegenwärtig sogar wider. Werfen wir in diesem Sinne nun einen Blick auf die Aktien von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S), W. P. Carey (WKN: A1J5SB) und MercadoLibre (WKN: A0MYNP), die derzeit einen Löwenanteil meines Portfolios ausmachen. Und schauen einmal, warum.

1. Royal Dutch Shell mit zuverlässigen Dividenden

Die größte Position in meinem Portfolio macht gegenwärtig Royal Dutch Shell aus. Bei vielen Dips habe ich inzwischen meine Position ein ums andere Mal aufgestockt, sodass die Aktien des britisch-niederländischen Öl- und Erdgasmultis nun einen größeren Anteil von in etwa 10 % am Gesamtportfolio ausmachen. Keine kleinere Position, allerdings schätze ich hier definitiv die Zuverlässigkeit dieser Aktie.

Royal Dutch Shell zahlt schließlich inzwischen seit 1945 stets eine ungekürzte Dividende an die Investoren aus und hat so bereits in vielen wirtschafts- oder auch unternehmensspezifischen Krisen bewiesen, dass die Konstanz der eigenen Dividende eine hohe Priorität besitzt. Ich interpretiere das hier als sehr starken Indikator dafür, dass wir zumindest noch viele, viele Jahre stabile und verlässliche Dividenden von dem Öl- und Erdgasmulti erwarten können, auch wenn es hierfür natürlich keinerlei Garantie gibt.

Die aktuellen Ölpreise um 60 US-Dollar je Barrel Brent machen jedoch zumindest für den Moment Mut, dass nachhaltige Dividenden hier langfristig möglich erscheinen, auch wenn kleinere, momentane Verwerfungen im operativen Zahlenwerk gerade jetzt wieder zu etwas Verunsicherung geführt haben.

Ich setze jedoch ganz stark darauf, dass hier langfristig noch immer stabile, verlässliche Dividendenerträge kommen werden, weshalb ich diese Dividendenperle mit aktuell rund 6,50 % Dividendenrendite zu einer Basis meines Dividendenportfolios gemacht habe.

2. W. P. Carey mit starken Dividenden und Wachstum

Eine zweite Dividendenperle, die ebenfalls einen starken Schwerpunkt in meinem Portfolio bildet, ist zudem W. P. Carey. Dieser REIT hier hierbei nicht bloß für seine konstanten Dividenden bekannt, sondern ebenfalls für sein moderates Wachstum, das sich sogar quartalsweise abspielt. Zwei Eigenschaften, kombiniert mit einer durchaus hohen Dividendenrendite, die ich schätze.

Seit inzwischen zwei Jahrzehnten erhöht W. P. Carey nämlich nicht bloß jedes Jahr die eigene Ausschüttung, wodurch der REIT eine hervorragende Chance hat, in vier Jahren ein Dividendenaristokrat zu werden, sondern zudem sogar quartalsweise. Ein beeindruckendes, konstantes und zuverlässiges Dividendenwachstum, das man in der Welt von Aktien und Börse eher selten sieht, auch wenn sich das Wachstum eher im Centbereich je Aktie abspielt. Teilweise sogar im dezimalen Centbereich zwischen einzelnen Quartalen.

Dennoch ist das für mich persönlich eine sehr interessante Dividendenaktie mit einer bemerkenswerten Historie, die in meinen Augen ein starker Indikator für die weitere Dividendenentwicklung sein dürfte. Gegenwärtig zahlt W. P. Carey zudem eine Quartalsdividende in Höhe von 1,034 US-Dollar je Anteilsschein an die Investoren aus, die bei einem aktuellen Kursniveau von 88,62 US-Dollar einer Dividendenrendite in Höhe von 4,66 % entspricht. Ein Wert, der zwar nicht mehr so hoch ist wie vor ein paar Monaten, allerdings noch immer einige insbesondere langfristige Begehrlichkeiten wecken kann.

3. MercadoLibre vereint zwei Megatrends

Zu guter Letzt ist auch MercadoLibre prominent in meinem Portfolio vertreten. Eine Entwicklung, die ursprünglich zwar nicht so geplant gewesen ist. Da sich die Aktie des lateinamerikanischen E-Commerce-Akteurs allerdings seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat, handelt es sich hierbei definitiv um einen schönen Zufall.

Dennoch glaube ich weiterhin an das Potenzial dieser interessanten Wachstumsaktie, denn im Grunde genommen vereint das Unternehmen inzwischen zwei gewaltige Megatrends, die hier noch lange nicht am Ende angekommen sein müssen. Einerseits handelt es sich hierbei nämlich noch immer um eine junge, dynamische Aktie mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von rund 31 Mrd. US-Dollar, die alleine in Anbetracht des Megatrends E-Commerce noch weiter wachsen kann.

Zum anderen sorgt allerdings auch der Bezahldienst MercadoPago inzwischen für reichlich Furore und ist eine weitere interessante Chance dieser lateinamerikanischen Aktie. Zum zweiten Quartal hat MercadoLibre nämlich inzwischen mehr als 6 Mrd. US-Dollar an Transaktionsvolumen abgewickelt und steigert diesen Wert stets im hohen zweistelligen Prozentbereich. Der Megatrend hin zu digitalen Finanzdienstleistungen dürfte auch hier entsprechend noch für weiteres Wachstum sorgen.

Ich glaube zumindest, dass das Potenzial dieser zwei Trends hier noch lange nicht ausgereizt ist, weshalb ich diese größere Position auch weiterhin gerne in meinen eigenen Reihen führe.

Etwas für dich dabei?

Wie du daher unterm Strich sehen kannst, sind die Eckpfeiler meines Portfolios definitiv anhand der größeren Positionen ersichtlich. Einerseits stabile Dividenden, andererseits auch moderat wachsende Ausschüttungen sowie zu guter Letzt spannende Megatrend-Wachstumsaktien, die gewiss das Zeug zu einer spannenden Kursperformance besitzen. Möglicherweise solltest auch du daher überprüfen, ob eine solche Schwerpunktlegung auch bei dir in deiner Allokation erkennbar ist.

Möglicherweise habe ich dich als positiven Nebeneffekt allerdings auch auf die Fährte einer oder mehrerer spannender Dividenden, Dividendenwachstums- oder auch nur Wachstumsaktien geführt. Wer weiß.

Kanadas Antwort auf Amazon.com! … und warum es vielleicht unsere zweite Chance ist, ein echtes E-Commerce-Vermögen aufzubauen. Das smarte Geld investiert bereits in eine Firma aus Ontario, die noch deutlich unter dem Radar der Masse fliegt: 3 der cleversten (und erfolgreichsten!) Investoren, die wir kennen, sagen: Diese besonderen Aktien jetzt zu kaufen ist so wie eine Zeitreise zurück ins Jahr 1997, um in Amazon-Aktien einzusteigen — bevor diese um 47.000 % explodiert sind und ganz normale Anleger reicher gemacht haben als in ihren kühnsten Träumen. Fordere den Spezialreport mit allen Details hier ab.



Vincent besitzt Aktien von MercadoLibre, Royal Dutch Shell und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von MercadoLibre.

Motley Fool Deutschland 2019