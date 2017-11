Royal Dutch Shell: Verlockende Aussichten!

Liebe Leser,

Royal Dutch Shell konnte erneut ein wichtiges Signal setzen. Chartanalysten meinen, die Aktie habe mit dem aktuellen Gewinn einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Die Aktie konnte dabei nämlich wichtige Zwischenhürden überwinden und hat nun das Potenzial auf Gewinne in Höhe von mindestens 10 %. Konkret: Der Wert hatte vorher innerhalb von einer Woche immerhin 1 % verloren und in zwei Wochen sogar um mehr als 5 % nachgegeben. Unter dem Strich war sogar das Ergebnis seit Jahresanfang leicht negativ. Damit hat der Wert inzwischen einige der zwischenzeitlich aufgelaufenen Gewinne vom Tisch genommen. Nun aber sieht es nach einer erneuten Erholung aus. Die Aktie hatte am 7. November bei 27,92 Euro ein aktuell gültiges 2-Jahres-Hoch erreicht. Danach ging es zwar leicht abwärts, Gewinnmitnahmen sind allerdings nicht untypisch. Wenn der Gewinn von mehr als 3 % binnen eines Tages und die Überwindung der 26-Euro-Marke nun Kräfte freisetzen, dann kann es durchaus bis zu 29,54 Euro nach oben gehen. Hier wurde am 26. Januar 2015 das aktuell gültige 3-Jahres-Hoch markiert. Darüber warten dann die Hürde bei 30 Euro sowie das derzeitige 15-Jahres-Top bei 31,19 Euro. Bis dahin könnte die Aktie rund 16 % an Wert gewinnen.

Nach unten hin ist die Aktie spätestens in Höhe von 23 Euro abgesichert. Hier befindet sich das 1-Jahres-Tief vom 29. August. Royal Dutch Shell ist auch nach fundamentaler Betrachtung ein Kaufwert. Zumindest meinen gleich 95 % aller Bankanalysten, der Titel gehöre auf die Kaufliste. 5 % wollen lediglich halten. Aber niemand verkauft derzeit. Ein Indiz für die gute Stimmung.

Technische Analyse: Royal Dutch Shell im Aufwärtstrend

Aus technischer Sicht ist ein Aufwärtstrend sichtbar. Nun konnte der Titel bereits mehr als 8,5 % Distanz zur 200-Tage-Linie aufbauen. Dies bestärkt die technischen Analysten darin, an eine sukzessive Aufwärtsbewegung zu glauben. Denn in den kürzerfristigen Phasen ist der Wert noch im Abwärtstrend. Insgesamt herrscht nun aber ein Kaufsignal vor!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.