Royal Dutch Shell: Unglaublicher Gewinn!

Royal Dutch Shell hat einen geradezu unglaublichen Gewinn erzielt: Die Börsen liefen am Donnerstag in den ersten Stunden heiß – der Wert schaffte bis zum frühen Nachmittag einen Aufschlag in Höhe von über 11 %. Insofern sind die positiven Prognosen, die zuletzt erstellt worden waren, korrekt: Der Konzern ist deutlich zu tief bewertet und könnte trotz der schwachen Wirtschaft und eines ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung