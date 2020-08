Royal Dutch Shell: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

An der Heimatbörse London notiert Royal Dutch Shell per 22.08.2020, 01:46 Uhr bei 1123 GBP. Royal Dutch Shell zählt zum Segment "Integriertes Öl und Gas".

Unsere Analysten haben Royal Dutch Shell nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,08 liegt Royal Dutch Shell unter dem Branchendurchschnitt (55 Prozent). Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 28,99 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Royal Dutch Shell wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Royal Dutch Shell auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Royal Dutch Shell schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,26 % und somit 1,29 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,55 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Royal Dutch Shell?

Wie wird sich Royal Dutch Shell nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Royal Dutch Shell Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Royal Dutch Shell Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken