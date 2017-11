Royal Dutch Shell: Neue Einstiegsgelegenheit?

Liebe Leser,

Royal Dutch Shell knickte zum Ende der vergangenen Woche etwas ein. Nach Meinung charttechnischer Analysten könnte dies die Gelegenheit für Investoren sein, einzusteigen, denn der charttechnische Aufwärtstrend sei ungebrochen. Der Wert hat dennoch binnen einer Woche ein kleines Plus erzielt und am 7. November mit 27,92 Euro ein aktuell gültiges 2-Jahres-Hoch markiert. Bei einem Aufschlag von 7 % innerhalb von 2 Wochen sowie dem Plus von 8 % in einem Monat sieht es vergleichsweise gut aus, wenn es um die Eroberung der Obergrenze von etwa 30 Euro geht. Die Aktie hat zudem nach unten hin starke charttechnische Unterstützungen aufgebaut.

Denn nach dem 6-Monats-Tief bei 23 Euro vom 29. August hat der Wert einen geradezu mustergültigen Aufwärtstrend realisiert, der moderat verläuft. Eine Überhitzung scheint zunächst ausgeschlossen.

Der Titel ist zudem bei 100 % aller fundamental orientierten Analysten ein „Kauf“-wert. Niemand „hält“ die Aktie, niemand „verkauft“ derzeit.

Technische Analysten: Klare Aufwärtstrend

Die Aktie ist auch aus Sicht technischer Analysten im Hausse-Modus. Die Kurse sind in allen technischen Zeiträumen im Aufwärtstrend. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt satte 13,4 %. Damit ist Royal Dutch Shell derzeit trotz des jüngsten Rücksetzers sehr stark aufgestellt.

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.