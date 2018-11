Royal Dutch Shell: Die Käufer dürfen nicht nachgeben!

Obwohl der Ölpreis in den letzten Wochen deutlich zurückgekommen ist, hält sich die Royal Dutch Shell-Aktie noch vergleichsweise gut. Das Tief der Abwärtsbewegung seit Anfang Oktober wurde am 26. Oktober bei 26,35 Euro markiert. Hier gelang den Käufern jedoch ein sofortiger Konter, sodass die Aktie in den folgenden Tagen wieder in einen kurzfristigen Aufwärtstrend übergehen konnte.

Dieser hat sich auch im November

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.