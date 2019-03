Royal Dutch Shell: Die Käufer drängen auf den Ausbruch

In der Zeit zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember befand sich die Royal Dutch-Aktie in einer Abwärtsbewegung und verzeichnete starke Verluste. Der Kurs ermäßigte sich analog zum fallenden Ölpreis von 30,33 Euro auf 24,44 Euro. Am 27. Dezember bildete die Aktie ihr Tief aus und startete eine Erholung, die sich bislang als ein vierteiliger Aufwärtsimpuls darstellt.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.