Royal Dutch Shell: Die Käufer bleiben in der Defensive!

Auch die Royal Dutch Shell-Aktie leidet inzwischen unter dem in den letzten Wochen deutlich zurückgekommenen Ölpreis. Nachdem Anfang Oktober noch die 30,00-Euro-Marke kurzzeitig überwunden werden konnte, ist die Aktie anschließend in eine Abwärtsbewegung übergegangen, die ihr Tief am 26. Oktober bei 26,35 Euro markierte.

Hier gelang den Käufern jedoch ein schneller Konter, sodass die Aktie in den folgenden Tagen wieder in einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.