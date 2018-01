Royal Dutch Shell: Gute Aussichten auf neue Rekorde!

Liebe Leser,

die Aktie von Royal Dutch Shell hat zum Ausklang der letzten Woche zwar etwas Tempo im Aufwärtsmarsch verloren, begeistert charttechnische Analysten allerdings mit den sehr guten Aussichten dieser Tage noch immer. Die Aktie hat zumindest das Potenzial, relativ schnell 10 % aufzusatteln und dabei dann endgültig in Richtung früherer Tops zu laufen. So jedenfalls schätzen Charttechniker die Ausgangssituation nach den zurückliegenden Wochen ein. Konkret: Die Aktie hat am Freitag an einzelnen Handelsplätzen minimal aufgesattelt. Übergeordnet jedoch erreichte der Wert zuletzt einen richtigen Aufwärtstrend. Dabei konnte seit Anfang September eine massive Aufwärtstrendgerade gebildet werden, bei der es zwar einige Rücksetzer gab, die sich jedoch tendenziell auf neue Tops zubewegt. Denn: Bei 28,59 Euro wurde jüngst am 4. Januar ein neues 2-Jahres-Hoch markiert. Bei 29,54 Euro wartet nun das 3-Jahres-Top, das am 26. Januar 2015(!) entstanden war. Gelingt es, dieses Top zu überwinden und auch noch Kurse jenseits der 30 Euro zu markieren, dann würde es interessant. Denn bei 31,05 Euro findet sich das 10-Jahres-Hoch, das am 1. September 2014 markiert worden war. In Höhe von 31,19 Euro würde die Aktie dann sogar das 15-Jahres-Top vom 6. Juli 2007(!) egalisieren. Hierauf fehlen nur gut 8 %. Darüber entstünde Raum für weitere Kursgewinne von 10 %. Nach unten hin schützen sowohl die Aufwärtstrendgerade wie auch Plateaus bei 28 sowie 26 Euro. Insofern sieht es nach einem weiteren Aufwärtsmarsch aus.

Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gab es für Shell zuletzt nicht. Dennoch sind gleich 85 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 10 % wollen halten. 5 % ziehen derzeit einen Verkauf vor.

Technische Analysten: Ein Kauf!

Technische Analysten sind sich ohnehin einig: Die Aktie ist ein Kaufkandidat. Alle Trendpfeile sind grün gefärbt und zeigen nach oben. Die jeweiligen gleitenden Durchschnittskurse befinden sich in allen zeitlichen Dimensionen unterhalb des aktuellen Aktienkurses. Es liegt ein klares Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.