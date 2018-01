Royal Dutch Shell: Folgt nun der Angriff auf die 30-Euro-Marke?

Liebe Leser,

die jüngste Aufwärtsbewegung beim Ölpreis beflügelt auch die Aktien der großen Ölproduzenten. Für die Aktie von Royal Dutch Shell kamen die jüngsten Kursgewinne deshalb alles andere als überraschend. Die Aktie setzte ihren im späten November gestarteten Aufwärtstrend auch an den Tagen nach Weihnachten fort. Zwar hat das Tempo der Aufwärtsbewegung etwas nachgelassen, doch der Trend ist immer noch intakt und derzeit gibt es im Chart auch noch keine Anzeichen für eine Trendwende.

Noch immer sind deshalb die Käufer in der besseren Position und ihnen bietet sich auch weiterhin die Chance, den Kurs der Aktie weiter ansteigen zu lassen. Als das Ziel der nächsten übergeordneten Aufwärtsbewegung kann weiterhin der Bereich knapp über 28 Euro angesehen werden. Hier stehen die Bullen vor der Aufgabe, das im November erreichte und dann schnell wieder aufgegebene Zwischenhoch nachhaltig überwinden zu müssen.

Dieses Ziel wurde zwar auch an den Tagen nach Weihnachten weiter verfolgt, doch außer einer weiteren Annäherung an den Widerstandsbereich konnten die Bullen in 2017 keine weiteren Fortschritte mehr für sich verbuchen. Die entscheidende Frage, ob das Hoch vom November jetzt schnell bezwungen werden kann, wird deshalb erst Anfang Januar einer abschließenden Klärung zugeführt werden. Der Jahresauftakt fiel mit einem Plus von rund 2 Prozent schon einmal sehr erfreulich aus.

Die 30-Euro-Marke rückt näher

Gelingt dies, könnte im weiteren Verlauf des Januars die runde 30-Euro-Marke als das nächste natürliche Ziel der laufenden Aufwärtsbewegung angelaufen werden. Doch die Anleger sollten auch weiterhin Vorsicht walten lassen, denn ein Selbstläufer wird die Wiederannäherung an das 2017er-Jahreshoch auch im neuen Jahr nicht werden.

Es muss weiterhin mit der Möglichkeit gerechnet werden, dass die aktuelle Aufwärtsbewegung nur eine Erholung innerhalb eines neuen Abwärtstrends ist. In diesem Fall drohen nicht nur neue Kursverluste. Auch das Jahreshoch dürfte in diesem Fall auf absehbare Zeit außer Reichweite bleiben.

Die Käufer sind deshalb gleich zum Handelsstart gefordert und sie sollten darum bemüht sein, den Kurs der Royal Dutch Shell-Aktie nicht mehr unter 27 Euro fallen zu lassen, da sonst weitere Kursverluste mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu vermeiden sind.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.